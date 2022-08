L’UNICA COSA A CUI HA AMBITO MEGHAN MARKLE È CONQUISTARE UN BUON PARTITO – L'EX ATTRICETTA TORNA A FRIGNARE IN UN PODCAST PER IL QUALE È STATA PAGATA 20 MILIONI DI DOLLARI DA SPOTIFY: “PRIMA DI CONOSCERE HARRY NON RICORDO DI AVER MAI SENTITO LA PAROLA AMBIZIONE CON UNA CONNOTAZIONE NEGATIVA” - LA DUCHESSA PARLA CON SERENA WILLIAMS DELLE DIFFICOLTÀ DELLE DONNE NEL MIRARE IN ALTO, MA SI “DIMENTICA” DI CHIEDERE ALL’AMICA COME HA FATTO A DIVENTARE LA NUMERO UNO NEL TENNIS – POI LA RIVELAZIONE: ARCHIE SI SAREBBE SALVATO PER MIRACOLO DA UN INCENDIO…

Estratto dell'articolo di Vittorio Sabadin per "Il Messaggero"

meghan markle

Dopo una estenuante attesa, è finalmente arrivato il primo podcast di Meghan, duchessa di Sussex. È stato realizzato per Spotify, che le ha versato 20 milioni di dollari per avere ogni tanto qualche suo illuminante parere sulle cose del mondo. Come si temeva a Buckingham Palace, non sono mancate le critiche alla Royal Family, accusata questa volta di considerare l'ambizione una cosa negativa. «Prima di conoscere Harry - ha detto la duchessa con gli immancabili occhi velati di tristezza - non ricordo di aver mai sentito la parola ambizione con una connotazione negativa».

il podcast di meghan markle

Il podcast su Spotify ha avuto un grande successo di follower, ma pessime critiche in Gran Bretagna. Intitolato Archetypes, aveva come tema della prima puntata gli ostacoli che le donne sono costrette ad affrontare nel mirare in alto. Meghan ha invitato Serena Wiliams a discuterne con lei, ma non le ha chiesto nulla sugli ostacoli incontrati nel diventare la numero uno del tennis mondiale. L'incontro è stato una chiacchierata fra amiche piena di leggerezza, di risatine e di sottintesi. È comparso anche Harry, a fare per l'ennesima volta la figura di chi non sa cosa dire.

(…)

meghan markle e il principe harry 4

Ma i più attenti osservatori delle mosse della duchessa si domandano che cosa abbia davvero in mente. Meghan non ha mai nascosto che tra le sue ambizioni c'è anche la politica ai livelli più alti, forse addirittura la Casa Bianca. La difesa del diritto di essere ambiziosa potrebbe anticipare una discesa in campo con il partito democratico e con l'appoggio degli Obama e dei Clinton, suoi amici. Harry a quel punto potrebbe diventare una figura ingombrante, visto che gli americani hanno già combattuto una guerra per liberarsi dell'influenza britannica.

Meghan Markle e Archie

L'INCENDIO Nel podcast, una cosa nuova Meghan l'ha comunque rivelata: suo figlio Archie ha rischiato di morire in un incendio della cameretta durante la visita ufficiale in Sud Africa nel 2019. Lei era impegnata a rappresentare la Royal Family e non poteva occuparsi del bambino. Per fortuna c'era la tata, che lo ha salvato. Elisabetta i bambini li lasciava a casa, perché non aveva tempo di occuparsene.

meghan markle e il principe harry 3 meghan markle, il principe harry e archie meghan markle e il principe harry 1 meghan markle e il principe harry 2 meghan markle e il principe harry a st. paul