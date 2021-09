L’UNICO ISTINTO ANIMALE ORMAI È QUELLO DI PRENDERE LO SMARTPHONE - MATTIA FELTRI: “DECINE DI VIDEO RACCONTANO LE SCORRIBANDE UNGULATE NELLA CAPITALE, E GLI AUTORI NE CHIEDONO CONTO ALLA SINDACA RAGGI. VA BENE, SARÀ ANCHE FACCENDA DI RIFIUTI, CIOÈ DI CIBO A BUON MERCATO, MA HO IL SOSPETTO DIPENDA PURE DALL'ACCOGLIENZA: L'UOMO INTERCONNESSO È OSTILE SOLTANTO SUI SOCIAL, MA I CINGHIALI NON HANNO ACCOUNT INSTAGRAM E NON LO SANNO…” - VIDEO

Non pensate sia arrivato il momento di sedervi a un tavolo e affrontare la questione? ?@nzingaretti? ?@virginiaraggi? pic.twitter.com/vCXTgw79Zb — Carlo Calenda (@CarloCalenda) September 21, 2021

Mattia Feltri per “La Stampa”

roma cinghiali

La meravigliosa storia dell'invasione dei cinghiali illumina lo stadio evolutivo dell'uomo interconnesso: non molti anni fa, avvistando l'ostile ungulato, l'essere umano avrebbe imbracciato la doppietta e fatto fuoco, ora impugna lo smartphone e fa il video. Non saprei - non voglio urtare i sentimenti degli animalisti più accesi - se la doppietta mitigherebbe il problema, ma col video l'uomo interconnesso lo rimarca perché qualcuno lo risolva.

MEME - VIRGINIA RAGGI E IL CINGHIALE

Decine di video raccontano le scorribande ungulate nella capitale, e gli autori ne chiedono conto alla sindaca Raggi. Va bene, sarà anche faccenda di rifiuti, cioè di cibo a buon mercato, ma ho il sospetto dipenda pure dall'accoglienza: l'uomo interconnesso è ostile soltanto sui social, ma i cinghiali non hanno account Instagram e non lo sanno. Passeggiano fra ali di folla un po' timorosa e un po' ammirata dalla marziale fila di madri e cuccioli, che pasteggiano e arrivederci, è stato un piacere. Sapete che farei, se fossi Raggi? Non lo so.

cinghiali via trionfale 18

A parte aiutarli a casa loro, l'unica idea che mi viene in mente presuppone l'acquisto di quintali di pappardelle ma lo dico così, per gioco, non vorrei urtare i sentimenti eccetera: dovreste vedere la polemica fra sostenitori e avversari della caccia, che si rimpallano le responsabilità del passaggio in dieci anni da mezzo milione a due milioni e mezzo di cinghiali. Dopo aver filmato il problema, l'uomo interconnesso si chiede di chi sia la colpa. Sulle soluzioni, buio fitto. Perché per fortuna non ce n'è bisogno, l'uomo interconnesso la soluzione l'ha in sé, e la esibirà domani quando l'indignazione avrà un nuovo orizzonte: «A cinghia', te scansi?».

