26 apr 2022 18:50

L’UNICO MODO PER NON FARSI ROMPERE LE SCATOLE DA UNA MOGLIE È SPOSARE UN OLOGRAMMA – IN GIAPPONE IL 38ENNE AKIHIKO KONDO HA SPOSATO L'OLOGRAMMA DI UNA CANTANTE POP DISEGNATA IN STILE MANGA: L’UOMO SI DEFINISCE FICTOSESSUALE E SI È ANCHE LAMENTATO PER IL FATTO CHE LA FAMIGLIA NON HA VOLUTO PARTECIPARE ALLE NOZZE ALLE QUALI C'ERANO 39 INVITATI RACCATTATI ONLINE. “LA RELAZIONE MI HA SALVATO DALLA DEPRESSIONE E…”