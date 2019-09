23 set 2019 15:31

L’UNIVERSITÀ LUISS INTERVIENE SUL CASO DELLA PRESUNTA EPURAZIONE DEL PROFESSOR MARCO GERVASONI PER UN TWEET “SOVRANISTA”: “TUTTI GLI INCARICHI DEI DOCENTI A CONTRATTO HANNO DURATA LIMITATA E GIUNGONO A SCADENZA COME NEL CASO IN QUESTIONE. PARLARE DI “EPURAZIONE” È STRUMENTALE, DAL MOMENTO CHE LA SCELTA DI NON RINNOVARE IL CONTRATTO D’INSEGNAMENTO ANNUALE CON IL PROF. GERVASONI ERA STATA PRESA GIÀ IL 16 LUGLIO…”