20 dic 2020 17:36

C’È VITA NELLO SPAZIO? UN PO’ IL SABATO SERA - CAPTATI IN AUSTRALIA ALCUNI SEGNALI RADIO PROVENIENTI DALLA COSTELLAZIONE “PROXIMA CENTAURI”, LA PIÙ VICINA AL SOLE - GLI SCIENZIATI LAVORANO DA OLTRE UN ANNO PER DECIFRARLI MA FINORA È STATO IMPOSSIBILE: LA TERRA E’ BOMBARDATA DA UNA MOLTITUDINE DI MESSAGGI RADIO, SIA QUELLI EMESSI DALLA SUPERFICIE TERRESTRE SIA QUELLI PROVENIENTI DAI PIÙ DI SEIMILA SATELLITI CHE ABBIAMO SPEDITO IN ORBITA - E’ FACILE EQUIVOCARE, COME ACCADUTO IN PASSATO…