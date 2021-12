C’È VOLUTO L’INTERVENTO DIRETTO DELL’AMBASCIATORE ITALIANO IN ROMANIA PER LIBERARE LUCIA GORACCI - DOPO L’AGGRESSIONE DELLA SENATRICE NO-VAX DIANA IOVANOVICI SOSOACA LA GIORNALISTA DELLA RAI E LA SUA TROUPE SONO STATI TRATTENUTI PER MOLTE ORE IN UN COMMISSARIATO DI BUCAREST. POI C’È STATO L’INTERVENTO PROVVIDENZIALE DELLA DIPLOMAZIA…

RAI: 'GORACCI RILASCIATA SOLO DOPO INTERVENTO AMB. ITALIA'

(ANSA) - A quanto si apprende da fonti diplomatiche, l'intervento dell'ambasciata italiana in Romania sarebbe stato provvidenziale per il rilascio della giornalista Rai Lucia Goracci e la sua troupe, trattenuti per molte ore in un commissariato di Bucarest dopo essere stati aggrediti nell'ufficio di una senatrice romena no-vax durante un'intervista.

“CI HA MOSTRATO LA PORTA PER INVITARCI A USCIRE, INVECE CI HA CHIUSI DENTRO” - L’INVIATA DELLA RAI LUCIA GORACCI È STATA AGGREDITA E SEQUESTRATA PER ORE, INSIEME ALLA SUA TROUPE, DALLA SENATRICE ROMENA NO VAX DIANA IOVANOVICI SOSOACA - IL RACCONTO DELLA GIORNALISTA: “HA INIZIATO A ACCUSARCI DI ESSERE UNA TV DI STATO, DI PARTEGGIARE PER IL GOVERNO. IO INVECE STO CON DIO E LA RELIGIONE, CI HA DETTO. AL COMMISSARIATO È COMINCIATO UN INCUBO PERCHÉ, LEGGENDO IL VERBALE, SEMBRAVA…”

