RUBA L’ARTE E… RESTITUISCILA – IL PICASSO E IL MONDRIAN, RUBATI DALLA PINACOTECA NAZIONALE DI ATENE, SONO STATI RITROVATI IN UNA FORESTA - A CONDURRE LA POLIZIA SUL POSTO È STATO UN 49ENNE GRECO CHE 9 ANNI FA HA MESSO A SEGNO IL COLPO, SPERANDO DI POTERCI FARE UN GRUZZOLETTO: MA LE OPERE NON HANNO MAI LASCIATO LA SUA CASA – HA FATTO UNA BRUTTA FINE, INVECE, IL DISEGNO DEL PITTORE ITALIANO DEL CINQUECENTO GUGLIELMO CACCIA CHE…

A.Ma. per il “Corriere della Sera”

il picasso e il mondrian rubati e ritrovati in grecia 1

Un Picasso rubato nove anni fa ad Atene è stato ritrovato in una foresta a 45 chilometri dalla capitale greca, nascosto fra i cespugli insieme a un dipinto di Piet Mondrian. A condurre la polizia sul posto è stato un 49enne greco, che lavora nel settore edile e che la mattina del 9 gennaio 2012 aveva trafugato le due opere dalla Pinacoteca nazionale di Atene. Ci erano voluti sei mesi per mettere a punto il piano, ha raccontato agli agenti che lo hanno arrestato, e appena 7 minuti per portarlo a termine: dopo aver fatto suonare l'allarme in un ala dell'edificio, si era introdotto nel museo e aveva staccato i quadri dalla cornice, portandoli via.

testa di donna picasso

Insieme a «Testa di donna», realizzato da Picasso nel 1939 e donato al popolo greco nel 1949 per rendere omaggio alla resistenza contro i nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, e a «Mill», dipinto a olio del 1905 dell'artista olandese Mondrian, l'uomo aveva rubato anche un disegno del pittore italiano del Cinquecento Guglielmo Caccia, che però è andato distrutto: stando a quanto ha dichiarato, l'opera si era rovinata ed è stata gettata in un gabinetto.

Per tutti questi anni, invece, il Picasso e il Mondrian sono rimasti nella casa del ladro: solo recentemente li aveva sigillati in buste di plastica e li aveva portati nella foresta vicino Keratea, dove sono stati ritrovati in buone condizioni.

Dopo aver a lungo brancolato nel buio, negli ultimi mesi le autorità greche avevano infatti ristretto il cerchio, dicendosi certe che il Picasso non avesse mai lasciato il Paese. «Sarebbe stato impossibile da vendere o esporre», ha dichiarato la ministra della Cultura Lina Mendoni, spiegando che l'artista spagnolo aveva inciso sul retro una dedica al popolo greco.

il picasso e il mondrian rubati e ritrovati in grecia 3

«Finalmente - ha concluso - si è rimarginata la più grande ferita della Pinacoteca nazionale». I due quadri torneranno ora a casa, nel museo ha che ha riaperto a marzo dopo nove anni di lavori, e saranno al centro delle celebrazioni per il bicentenario della guerra d'indipendenza greca.

pinacoteca nazionale di atene il picasso e il mondrian rubati e ritrovati in grecia 2 il picasso e il mondrian rubati e ritrovati in grecia 1 testa di donna picasso 2