4 mar 2022 11:21

RUBARE IN CASA DEI LADRI - FURTO SUL SET DOVE STAVANO GIRANDO LA TERZA STAGIONE DI LUPIN: OLTRE 20 PERSONE HANNO FATTO IRRUZIONE DOPO AVER SPARATO RAFFICHE DI FUOCHI D'ARTIFICIO CON UN MORTAIO, PORTANDOSI A CASA OLTRE 300 MILA EURO DI BOTTINO - SI TRATTA DEL SECONDO COLPO A UNA SERIE NETFLIX IN POCO TEMPO: LA SCORSA SETTIMANA ALCUNI LADRI HANNO RUBATO GIOIELLI E OGGETTI DI SCENA PER UN VALORE DI 180 MILA EURO DAL SET DI "THE CROWN"