PER LA RUBRICA "TROLLA I MEDIA E FAI PARLARE DI TE", ECCO TOM DALEY CHE CONTINUA A SFERRUZZARE - MENTRE ASSISTEVA ALLE FINALI MASCHILI, IL CAMPIONE OLIMPICO DI TUFFI HA LAVORATO SU UN CARDIGAN CON IL LOGO DEL TEAM INGLESE: "SONO OSSESSIONATO!" - DURANTE QUESTI GIOCHI HA GIA' REALIZZATO UN MAGLIONE PER CANI (MENTRE SI SVOLGEVA LA FINALE FEMMINILE), UN PORTA MEDAGLIA PER L'ORO CHE HA VINTO LA SETTIMANA SCORSA E ADESSO...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Ieri, durante la finale maschile di tuffi, il campione olimpico Tom Daley è stato visto ancora una volta lavorare a maglia a bordo piscina. Lo sportivo, 27 anni, fresco della sua prima medaglia d'oro olimpica dalla piattaforma di 10 metri sincronizzati maschile la scorsa settimana, ha deciso di tirare fuori i ferri e la lana per realizzare un cardigan del Team GB.

La star ha mostrato le sue abilità artigianali mentre si è concentrato sul capo color crema, decorato con il logo del Team GB e i coloratissimi anelli olimpici. Tom è stato anche visto con del ghiaccio legato ai tricipiti, mentre si riprendeva da una sessione di allenamento e partecipava all'azione olimpica.

Il fuoriclasse dello sport si sta preparando per la sua competizione individuale sui 10 metri maschili, che inizierà venerdì. Tom ha recentemente rivelato che stava realizzando un maglione per cani nella foto virale di lui che lavorava a maglia sugli spalti durante la finale di tuffi femminili alle Olimpiadi di Tokyo.

Rispondendo allo scatto virale con una foto di ciò che stava facendo, ha scritto sulla sua Instagram Story sulla sua pagina Made With Love di Tom Daley: «Per quelli che chiedono cosa sto facendo qui... sto facendo un maglione per cani per @izzythe.francese».

In seguito ha condiviso il pezzo finito sui social media con i suoi follower. La star ha anche rivelato che stava lavorando a un cardigan del Team GB, condividendo scatti di sé stesso mentre lavorava all’indumento durante una pausa in allenamento.

La scorsa settimana Tom ha rivelato di aver creato una custodia personalizzata per la medaglia d'oro vinta a Tokyo 2020. Lo sportivo britannico è scoppiato in lacrime mentre lui e il compagno di immersioni Matty Lee hanno trionfato lunedì nella gara di piattaforma sincronizzata dei 10 metri, la sua prima medaglia d'oro in quattro giochi olimpici.

In onore del suo momento cruciale ai giochi, Tom è andato sulla sua pagina Instagram di lavoro a maglia e all'uncinetto - Made With Love By Tom Daley - per rivelare il sacchetto della medaglia, che porta l'Union Jack da un lato e la bandiera giapponese dall'altro.

Ha detto: «Una cosa che mi ha mantenuto sano di mente durante questo processo è il mio amore per il lavoro a maglia e all'uncinetto. Questo significa che posso portare in giro la mia medaglia senza che si graffi!». Ha intitolato il video: «GRAZIE A TUTTI I MIEI COMPAGNI DI CUCITRICI!».

Tom ha già parlato dell'effetto catartico che il lavoro a maglia ha sulla sua mentalità durante le gare: «Quando siamo andati in Giappone per l'evento di prova, ho portato con me il mio lavoro a maglia. Ci ho lavorato durante la competizione perché a volte ci sono 45 minuti tra ogni tuffo, così mi siedo lì, lavoro a maglia e mi distraggo completamente dalla competizione. Sono ossessionato!».

