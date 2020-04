RUN, BABY, RUN - A MONTEBELLUNA, IN PROVINCIA DI TREVISO, UNA RAGAZZA CORRE NUDA IN CENTRO - I PASSANTI LA FILMANO E CONDIVIDONO IL VIDEO SUI SOCIAL - IL SINDACO, MARZIO FAVERO, SI SFOGA: “LA NOTIZIA DEL GIORNO NON È QUELLA CHE UNA GIOVANE IN EVIDENTE STATO CONFUSIONALE ABBIA FATTO UNA CORSA NUDA IN CITTÀ, BENSÌ CHE DEI CITTADINI INVECE DI SOCCORRERLA ABBIANO RITENUTO DIVERTENTE FILMARLA…” - VIDEO

Montebelluna, Donna corre per strada completamente nuda

MONTEBELLUNA - UNA RAGAZZA FA UNA CORSA NUDA

Erano le 9.30 quando il responsabile della Protezione civile, Antonio Netto, mentre si stava recando in Municipio, ha visto casualmente una donna correre nuda a Posmon, Montebelluna, all’altezza dell’incrocio tra via Valbella e la Schiavonesca-Marosticana. Immediatamente Netto è intervenuto per fermare la donna ed ha allertato le forze dell’ordine che si sono recate sul posto ed hanno condotto la giovane – residente a Montebelluna – all’ospedale San Valentino per gli accertamenti del caso.

Interviene il sindaco, Marzio Favero: “La notizia del giorno non è affatto quella che una giovane donna in evidente stato confusionale abbia fatto una corsa nuda in una via della città, bensì che dei cittadini invece di soccorrerla o di chiamare il Pronto soccorso o la Protezione civile abbiano ritenuto divertente filmarla e fotografarla per postare immediatamente le immagini e i filmati su facebook e whatsapp con una totale mancanza di rispetto non solo per la ragazza ma anche per la propria dignità di persone.

Dopo un mese di reclusione in casa, vi sono cittadini e cittadine che stanno crollando di fronte allo stress psicologico. Probabilmente la giovane donna oggetto di attenzione avrà accumulato stress su stress ma non sta a noi cercare di ricostruire le cause del suo comportamento alterato né di giudicarla però è una vergogna che di fronte al dramma di una donna, molti cittadini e cittadine abbiano ceduto alla pruderie e al voyeurismo. Evidentemente non hanno perso un secondo per domandarsi se avrebbero gradito che ad essere oggetto di una pubblicità simile potesse essere una persona a loro congiunta o amica.

Per costoro è venuto meno qualsiasi rispetto umano o cristiano. E che dire dell’ineffabile incoscienza di quel signore che nel filmare col cellulare la corsa della donna nemmeno si è reso conto che si stava autodenunciando per guida di auto con utilizzo improprio dello smartphone. Comportamento in grado di mettere a repentaglio la sicurezza sua e di altri cittadini presenti sul luogo. […]”.