4 ago 2021 11:02

A RUOTA LIBERA - PARCHEGGIA DAVANTI A UN DIRUPO MA DIMENTICA DI TIRARE IL FRENO A MANO: L'AUTO VA GIU' MENTRE I FAMILIARI PROVANO A SCENDERE IN TEMPO - E' SUCCESSO IN CINA, NELLO XINJANG: L'UOMO HA PROVATO IN OGNI MODO A TRATTENERE L'AUTO MENTRE I PASSEGGERI CERCAVANO DI USCIRE - UNA DONNA E UN BAMBINO SI METTONO IN SALVO, MA NON TUTTI SONO RIUSCITI A SCAPPARE... - VIDEO