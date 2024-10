LA RUSSA SI DIMENTICA PER L’ENNESIMA VOLTA DI ESSERE LA SECONDA CARICA DELLO STATO – IL PRESIDENTE DEL SENATO COMMENTA SDEGNATO LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI ROMA DI NON CONVALIDARE IL TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI AL CENTRO DI PERMANENZA DI GJADER, IN ALBANIA: “SONO RIMASTO MOLTO, MOLTO STUPITO. LO STUPORE SUPERA OGNI COMMENTO” – FORSE ‘GNAZIO DOVREBBE PRENDERSELA CON LA COLLEGA DI PARTITO, CHE HA DEFINITO IL PIANO MIGRANTI UN "MODELLO" PER TUTTA EUROPA...

La Russa, su migranti Albania stupore supera ogni commento

meloni la russa

(ANSA) – "Sono rimasto molto, molto stupito. Ma non voglio commentarlo, perché lo stupore supera ogni commento". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, al suo arrivo a Comolake, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano un commento sulla mancata convalida da parte del Tribunale di Roma del trattenimento dei migranti all'interno del centro italiano di permanenza per il rimpatrio di Gjader in Albania.

agenti di polizia davanti all hotspot per migranti di shengjin in albania CENTRO PER MIGRANTI IN ALBANIA rendering del centro italiano per migranti di shengjin in albania centro per migranti a gjader sede di medihospes albania srl a tirana centro per migranti a gjader CENTRO PER MIGRANTI IN ALBANIA CENTRO PER MIGRANTI IN ALBANIA l hotspot per migranti di shengjin, in albani NUOVI CENTRI PER I MIGRANTI IN ALBANIA NUOVI CENTRI PER I MIGRANTI IN ALBANIA NUOVI CENTRI PER I MIGRANTI IN ALBANIA centro migranti italiano in albania