BORDELLO FERRARI AL GP D'OLANDA – MANCAVA UNA GOMMA! ALTRO CLAMOROSO ERRORE DELLA SCUDERIA AL PIT STOP DI SAINZ, CHE SCENDE IN SESTA POSIZIONE. IL CAPO DEL MURETTO DELLA ROSSA BINOTTO: "PIT STOP CHIAMATO TARDI, NON AVEVAMO TUTTE LE GOMME"- A COMPLETARE IL PASTICCIO LA PISTOLA SMONTA-GOMME CHE FINISCE IN MEZZO ALLA PIT LANE CON IL POVERO PEREZ CHE NON SE NE ACCORGE E CI PASSA SOPRA- TRIONFO VERSTAPPEN, FERRARI 3° CON LECLERC, PENALITÀ PER SAINZ