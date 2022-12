I RUSSI VOGLIONO PORTARE A MOSCA FINO A DUEMILA I BAMBINI RESIDENTI NEI TERRITORI UCRAINI OCCUPATI CON IL PRETESTO DI UN VIAGGIO PER VEDERE UNO SPETTACOLO DI CAPODANNO: E’ L’ACCUSA DEL SINDACO IN ESILIO DI MELITOPOL, IVAN FEDOROV - “RICORDIAMO BENE IL MESE DI SETTEMBRE, QUANDO I RUSSI HANNO RACCOLTO BAMBINI DA ENERGODAR E KAMIANKA-DNIPROVSKA, SOSTENENDO CHE LI AVREBBERO TENUTI UNA SETTIMANA, MA LI HANNO RESTITUITI DOPO DUE MESI”

(ANSA) - Le autorità russe vogliono portare a Mosca fino a 2.000 i bambini residenti nei territori ucraini occupati con il pretesto di un viaggio per vedere uno spettacolo di Capodanno: lo ha reso noto il sindaco in esilio di Melitopol, Ivan Fedorov, durante una conferenza stampa, come riporta Ukrinform.

mariupol i bambini nei tunnel dell acciaieria azovstal 4

"Ora gli occupanti stanno cercando di raccogliere circa 1.500-2.000 bambini dai territori temporaneamente occupati e, con il pretesto delle vacanze di Capodanno, vogliono portarli, come sostengono, allo spettacolo di Capodanno a Mosca - ha detto Fedorov -. Ma ricordiamo bene il mese di settembre, quando i russi hanno raccolto bambini da Energodar e Kamianka-Dniprovska, sostenendo che li avrebbero tenuti una settimana, ma li hanno restituiti dopo due mesi". Fedorov ha poi esortato tutti i genitori rimasti nelle aree occupate a non permettere ai russi di portare i loro figli in Russia.

bambini ospedale mariupol