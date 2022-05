LA RUSSIA E' A CORTO DI SOLDATI, E PUTIN VUOLE APRIRE L'ARRUOLAMENTO AGLI OVER 40 - IL PARLAMENTO DISCUTERA' DI UN DISEGNO DI LEGGE PER CONSENTIRE AI MILITARI DI UTILIZZARE LE COMPETENZE DEI PROFESSIONISTI PIU' ANZIANI - "PER L'USO DI ARMI AD ALTA PRECISIONE SONO NECESSARI SPECIALISTI ALTAMENTE PROFESSIONALI E L'ESPERIENZA INSEGNA CHE DIVENTANO TALI A 40-45 ANNI"...

La Russia ha urgenza di rafforzare il suo sforzo bellico in Ucraina, e per questo il parlamento ha dichiarato oggi che prenderà in considerazione un disegno di legge per consentire ai russi over 40 e agli stranieri con più di 30 anni di arruolarsi nell’esercito.

Il sito web della Duma di Stato, la camera bassa del parlamento, ha spiegato che la mossa consentirebbe ai militari di utilizzare le competenze dei professionisti più anziani. «Per l'uso di armi ad alta precisione, il funzionamento di armi ed equipaggiamento militare, sono necessari specialisti altamente professionali. L'esperienza mostra che diventano tali all'età di 40-45 anni», scrive.

Attualmente solo i russi tra i 18 ei 40 anni e gli stranieri tra i 18 ei 30 anni possono stipulare un primo contratto con i militari.

La Russia ha subito enormi battute d'arresto e pesanti perdite di uomini e attrezzature in questi 86 giorni di guerra, durante i quali l'Ucraina ha mobilitato praticamente l'intera popolazione maschile adulta. Nonostante abbia preso il pieno controllo delle rovine di Mariupol, Mosca rimane lontana dal suo obiettivo di impadronirsi di tutta la regione del Donbas nell'Ucraina orientale.

«Chiaramente, i russi sono nei guai. Questo è l'ultimo tentativo di affrontare la carenza di manodopera senza allarmare la propria popolazione. Ma sta diventando sempre più difficile per il Cremlino nascondere i propri fallimenti in Ucraina», ha affermato il generale statunitense in pensione Ben Hodges, un ex comandante delle forze armate americane in Europa.

Jack Watling, uno specialista della guerra terrestre presso il think tank britannico per la sicurezza e la difesa RUSI, ha affermato che l'esercito russo era a corto di fanteria.

«La Russia deve stabilizzare l'equipaggio nelle sue unità militari in Ucraina e generare nuove unità se vuole migliorare la sua posizione sul campo», ha affermato.

«Questo sarà un processo lento e complicato, ma può essere accelerato mobilitando persone con competenze ed esperienza militare esistenti».

La Duma ha affermato che la proposta di legge faciliterebbe anche il reclutamento di medici civili, ingegneri e specialisti delle operazioni e delle comunicazioni.

Venerdì il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha dichiarato che la Russia sta formando 12 unità militari nel suo distretto militare occidentale in risposta alle crescenti minacce della zona, citando le offerte di adesione alla NATO da parte di Finlandia e Svezia.