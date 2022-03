RUSSIA: CHI NON VIENE FATTO FUORI, SI RIVEDE (IN TRIBUNALE) - MARINA OVSYANNIKOVA, LA GIORNALISTA DELLA TV DI STATO RUSSA CHE HA PROTESTATO IN DIRETTA CONTRO LA GUERRA, È RICOMPARSA IN UNO SCATTO DAL TRIBUNALE CON IL SUO AVVOCATO: È STATA CONDANNATA A PAGARE UNA MULTA ED E' STATA RILASCIATA – DMITRY PESKOV, STRETTO PORTAVOCE DI PUTIN, HA BOLLATO L’ATTO DI DISSENSO COME “TEPPISMO” E… - VIDEO

"I want to thank everyone for their support"



Marina Ovsyannikova after leaving the courtroom.

The court decided to fine Marina 30,000 rubles ($280) pic.twitter.com/CAEKB0HCXO — NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2022

1. BBC, GIORNALISTA RUSSA RICOMPARE IN TRIBUNALE CON AVVOCATO

Da Ansa

Marina Ovsyannikova

La giornalista della Tv di stato russa che ieri sera ha inscenato una protesta contro la guerra in tv è attualmente sotto processo presso il tribunale Ostankino di Mosca. Lo riferisce la Bbc che mostra una foto che circola sui social media dove la donna sembra in tribunale con il suo avvocato. E' stata condannata a pagare un multa ed è stata rilaciata. Lo fa sapere il tribunale.

2. UCRAINA: MOSCA, IRRUZIONE GIORNALISTA IN TV È TEPPISMO

LA DONNA HA DENUNCIATO CON UN CARTELLO IL DISSENSO ALLA GUERRA

Da Ansa

Il Cremlino bolla come "teppismo" il gesto della giornalista russa, Marina Ovsyannikova, che ha interrotto un notiziario in diretta sulla Tv di stato, Channel One, per denunciare la guerra in Ucraina. Lo scrive il Guardian online. In uno straordinario atto di dissenso, la donna ha alzato un cartello dietro l'anchorwoman dello studio e ha gridato slogan che denunciavano la guerra in Ucraina.

Marina Ovsyannikova

Il video è diventato virale. "Per quanto riguarda le azioni di questa donna, è teppismo", ha detto ai giornalisti il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, elogiando Channel One per quella che ha definito la sua programmazione di qualità, oggettiva e tempestiva.

