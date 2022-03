IN RUSSIA CRESCE IL DISSENSO ANTI-PUTIN - FINORA SONO STATI ARRESTATI 13.500 MANIFESTANTI, COLPEVOLI DI ESSERE SCESI IN PIAZZA A ESPRIMERE LA LORO CONTRARIETA' ALLA GUERRA - NON SONO POCHI, SE SI CONSIDERA CHE RISCHIANO 15 ANNI DI CARCERE E L'ACCUSA DI TRADIMENTO - IL SENTIMENTO SI STA ALLARGANDO ANCHE AI CONSUMATORI, CHE SI RITROVANO SCAFFALI VUOTI, PREZZI ALLE STELLE E IL CONTINGENTAMENTO DEGLI ACQUISTI...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Zara a Mosca

La rabbia dei russi contro Vladimir Putin sta montando giorno dopo giorno, tra scaffali vuoti e manifestanti arrestati. Il Cremlino cerca disperatamente di reprimere qualsiasi dissenso all’invasione dell’Ucraina e finora ha arrestato 13.500 manifestanti, 100 solo oggi.

E il sentimento anti-Putin sta colpendo anche i normali consumatori, a cui è stato chiesto di limitare il numero di articoli acquistati perché le sanzioni hanno iniziato ad avere effetto. Alcuni dicono di voler lasciare il paese per garantire una vita migliore alle loro famiglie. I russi stanno affrontando un ritorno alle difficoltà degli anni 90, quando dopo la caduta dell’Unione sovietica il paese subì una iperinflazione.

Manifestanti arrestati a Mosca 4

A San Pietroburgo un avviso per gli acquirenti recitava: «È importante che ci siano abbastanza beni per tutti. Siamo costretti a imporre temporaneamente restrizioni sui beni ad alta richiesta. Fino a dieci pezzi per acquisto».

Secondo voci, alcuni generi alimentari sono già stati razionati in previsione di un periodo prolungato senza il normale afflusso di beni e denaro occidentali. Grandi rivenditori come Zara, H&M, Ikea hanno sospeso le vendite in Russia, chiudendo i battenti in molti centri commerciali della capitale, Mosca.

Manifestanti arrestati a Mosca 5

Anche le migliori case di moda del mondo come Gucci, Prada, Dior e Fenti da lunedì chiuderanno.

Nel frattempo Michelle Bachelet, l'alto funzionario delle Nazioni Unite per i diritti umani, ha affermato che la capacità di criticare la politica pubblica in Russia, in particolare per la sua decisione di invadere l'Ucraina, si sta "restringendo" a causa delle detenzioni "illegali".

Bachelet, parlando tramite videomessaggio, ha dichiarato al Consiglio per i diritti umani di Ginevra: «Rimango preoccupato per l'uso di una legislazione repressiva che impedisce l'esercizio dei diritti civili e politici e criminalizza i comportamenti non violenti».

Manifestanti arrestati a Mosca 3

Putin ha lanciato una brutale repressione contro le persone che parlano contro la guerra in Russia, che ha innescato proteste a livello nazionale. Delle migliaia di manifestanti che si ritiene siano stati arrestati finora in Russia, ben 5.000 sono stati arrestati domenica. I manifestanti rischiano fino a 15 anni di carcere in base a una nuova legge che vieta le informazioni "false" sull'esercito russo e rischiano l’accusa di tradimento.

Yulia Shimelevich, una tutor francese di 55 anni che vive a Mosca, ha detto che doveva affrettarsi a fare scorta di cibo per cani e gatti temendo che presto sarebbe scomparso dagli scaffali. Ha detto: «La mia vita è già crollata. Tutti i lussi a cui ci eravamo abituati negli ultimi anni - prodotti e vestiti importati - sono già nel passato». «La parte più difficile non sarà stringere la cinghia... ma separarmi da mio figlio e vivere con un senso di colpa davanti al mondo intero».

Supermercato in Siberia 2

Anastasia Naumenko, studentessa di giornalismo di 19 anni, ha perso il lavoro in un negozio di Oysho, dopo che il suo proprietario, il gigante spagnolo dell'abbigliamento Inditex, ha annunciato che avrebbe lasciato il mercato russo. Dice che spera di comprare del trucco nei prossimi giorni, se può permetterselo. «Ho sentito che i prezzi sono già quadruplicati», dice entrando in un centro commerciale di Mosca chiamato Metropolis.

Naumenko crede anche che potrebbe dover rinunciare al suo sogno di diventare giornalista dopo l'entrata in vigore della nuova legge. «Chi ha bisogno della mia professione con questa censura?». «Come si vive in un mondo limitato alla Russia?».

Manifestanti arrestati a Mosca 2

L'interior designer Pyotr Loznitsa dice di aver perso molti clienti negli ultimi giorni. Ma quello che lo preoccupa di più è il futuro dei suoi figli e la disponibilità di medicinali importati per i suoi anziani genitori. «Se nel prossimo anno non migliorerà, porterò i miei figli fuori di qui a tutti i costi», dice Loznitsa, 47 anni. Per il resto, crede che i russi dimostreranno resilienza. «In Iran, anche loro si sono adattati» alle sanzioni, dice Loznitsa.

Alcuni, come Ksenia Filippova, ritengono che le sanzioni potrebbero anche essere un'opportunità per il mercato russo. «I marchi russi possono essere un sostituto. Forse le sanzioni andranno bene per il mercato russo», dice Filippova. Tuttavia, ammette che l'aumento dei prezzi «colpirà i portafogli». «Sono venuta a comprare le mie marche preferite un'ultima volta, perché tutto sta chiudendo», dice la studentessa di 19 anni, portando una piccola borsa rosa fuori da un negozio di lingerie.

Manifestanti arrestati a Mosca

Putin ha descritto le sanzioni economiche come un'opportunità per la Russia di produrre i propri beni. Ma mentre ci sono stati alcuni progressi nel tessile e nell'agricoltura, in altri settori, come l'alta tecnologia, i passi avanti sono stati minimi.

Acquisti razionati in Russia Supermercato in Siberia Acquisti razionati in Russia