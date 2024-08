LA RUSSIA HA INIZIATO A RITIRARE ALCUNI SOLDATI DALL'UCRAINA? LE FORZE ARMATE DI KIEV E ALCUNI FUNZIONARI AMERICANI SOSTENGONO DI SÌ. MA RESTA IL REBUS SULL’IMPATTO SUL CONFLITTO. NON SI SA QUANTI MILITARI RUSSI PUTIN AVREBBE ALLONTANATO DAL FRONTE UCRAINO PER BLOCCARE L’OFFENSIVA DI KIEV A KURSK - L'ATTACCO È UN DURO COLPO PER MOSCA, CHE HA INVASO L'UCRAINA SOSTENENDO DI DOVER RAFFORZARE LA PROPRIA SICUREZZA...

Estratto dell’articolo di Giuseppe Agliastro per “La Stampa”

VLADIMIR PUTIN - KURSK

La Russia ha iniziato a ritirare alcuni soldati dall'Ucraina? Le forze armate di Kiev sostengono di sì. E lo affermano anche alcuni funzionari americani sentiti dal Wall Street Journal. Al momento però non ci sono conferme. E soprattutto è ancora tutto da vedere quale sarà l'impatto sul conflitto. Per un semplice motivo: non si sa quanti siano i militari russi che Mosca avrebbe allontanato dal fronte ucraino per tentare di fermare l'offensiva di Kiev in Russia occidentale. Un funzionario americano ha detto al New York Times che si tratta di «un piccolo numero».

La notizia però non può essere trascurata. In particolare, in prospettiva futura.

GLI UCRAINI RECENSISCONO I RISTORANTI DI KURSK IN RUSSIA

La maggior parte degli osservatori ritiene infatti che l'incursione ucraina nella regione di Kursk abbia fondamentalmente due obiettivi: quello di controllare territori da poter usare come merce di scambio in futuri negoziati di pace e quello di costringere Putin a ridurre la pressione militare sul Sudest dell'Ucraina. Pochi giorni fa, un alto funzionario ucraino ha detto alla France Presse che le forze russe «non si stanno ritirando» dal Donbass e che lì «la pressione continua». Le cose cambieranno? È ancora presto per dirlo.

SOLDATI RUSSI CATTURATI DAGLI UCRAINI NELLA REGIONE DI KURSK

L'offensiva di Kiev ha colto di sorpresa il Cremlino. Ma alcuni analisti sottolineano anche i rischi per l'Ucraina, costretta a sua volta a dispiegare le proprie truppe su un fronte più ampio. Il lenzuolo potrebbe insomma rivelarsi troppo corto per tutti.

[…]

volodymyr zelensky con i primi f 16

La situazione al fronte resta poco chiara. L'Ucraina due giorni fa sosteneva di controllare mille chilometri quadrati di territorio russo. Mosca ammetteva di essersi ritirata solo da una zona ampia la metà di quanto detto da Kiev. Certo, le continue dichiarazioni delle autorità russe secondo cui l'offensiva ucraina sarebbe stata fermata non trovano al momento conferma. Ma citando «mappe compilate da analisti indipendenti», il New York Times riporta che «l'avanzata ucraina nella regione di Kursk sembra aver subito un rallentamento». E Parigi afferma che i soldati ucraini «sembrano aver ridotto il ritmo della loro avanzata iniziale, ma stanno consolidando le loro posizioni».

Immagini satellitari pubblicate dalla Bbc mostrano che anche i soldati russi stanno costruendo fortificazioni.

AVANZATA DELLE TRUPPE UCRAINE IN RUSSIA - AGOSTO 2024

Ma l'enorme differenza rispetto a prima è che adesso si combatte anche in territorio russo.

E questo certo è un duro colpo per il Cremlino, che ha invaso l'Ucraina sostenendo di dover rafforzare la sicurezza della Russia.

Le contraerea russa parla di una pioggia di droni sui cieli del Paese e afferma di aver abbattuto nella notte 117 droni e quattro missili. Mentre anche la regione di Belgorod proclama lo «stato di emergenza».

Dall'altra parte del fronte, una fonte ucraina sostiene che le forze di Kiev abbiano condotto ieri «il più grande attacco» contro basi aeree russe dall'inizio della guerra prendendo di mira quattro aerodromi militari: quelli di Voronezh, Kursk, Savasleyka e Borisoglebsk, da cui partirebbero i bombardamenti verso il territorio ucraino.

JOE BIDEN E ZELENSKY

Mosca punta il dito contro l'Occidente: lo accusa di aver dato «carta bianca» all'Ucraina per «le sue incursioni banditesche nelle regioni russe».

La Casa Bianca invece assicura di non essere stata avvertita in anticipo dell'incursione […]

