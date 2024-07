DALLA RUSSIA CON LIVORE - IL 41ENNE RUSSO ILIA BATRAKOV AVREBBE IGNORATO LE RICHIESTE DI AIUTO DELLA SUA COMPAGNA, LA 33ENNE UCRAINA MARTA MARIA OHRYZKO, TROVATA POI MORTA IN UN DIRUPO DOMENICA SCORSA - L'AVEVA TROVATA AGONIZZANTE MA SI SAREBBE ALLONTANATO SENZA SOCCORRERLA SPIEGANDOLE CHE AVREBBE DOVUTO TRASCORRERE LA NOTTE LÌ - IN PASSATO L'UOMO, ARRESTATO PER MALTRATTAMENTI, L'HA AGGREDITA E MINACCIATA SVARIATE VOLTE, ANCHE CON UN COLTELLO, ARRIVANDO ADDIRITTURA A SPINGERLA SU UN FUOCO ACCESO...

ARTICOLI CORRELATI

Estratto dell'articolo di Gaetano Ferrandino per "il Messaggero"

Ilia Batrakov e Marta Maria Ohryzko

Marta Maria Ohryzko, la 33enne ucraina trovata domenica scorsa morta in un dirupo in zona Vatoliere a Barano d'Ischia, ha più volte chiesto aiuto al fidanzato senza ottenere alcuna risposta. La donna, deceduta dopo essere caduta in un dirupo profondo poco meno di due metri, ha chiamato Ilia Batrakov, che però non ha raccolto le sue invocazioni, evitando di rispondere sia alle telefonate che ai messaggi WhatsApp. […]

Marta Maria Ohryzko

Poi Marta Maria Ohryzko potrebbe essersi spenta a causa delle ferite riportate dopo una lunga agonia. I dettagli che emergono dall'inchiesta sono agghiaccianti: sembra che Batrakov avesse anche trovato la compagna nel dirupo ma si sarebbe allontanato senza soccorrerla spiegandole che avrebbe dovuto trascorrere la notte lì, particolare questo riferito anche in sede di interrogatorio.

IL FERMO

Nel frattempo, però, proprio il compagno e convivente, 41enne di nazionalità russa, è stato posto in stato di fermo con l'accusa di maltrattamenti: il provvedimento, disposto dalla Procura, è stato eseguito dai carabinieri della Stazione di Barano d'Ischia. […]

marta maria ohryzko

Che in fondo, sorprende fino a un certo punto: tra la piccola comunità baranese, già domenica in molti avevano parlato di un rapporto di coppia decisamente burrascoso e caratterizzato da continui litigi. […]

Sul corpo […] sono presenti lesioni che potrebbero essere frutto della caduta ma anche di percosse precedenti che l'esame autoptico, disposto presso l'Istituto di Medicina Legale del II Policlinico di Napoli, potrà chiarire. Ad aggravare ulteriormente la posizione dell'indagato (si resta in attesa di capire se il gip convaliderà o meno il fermo) ci sono ulteriori riscontri in fase d'indagine che mostrano un dato incontestabile: nel corso della relazione con Marta Maria gli episodi di violenza sarebbero stati molteplici e reiterati.

marta maria ohryzko

LE VIOLENZE

Ilia Batrakov l'avrebbe minacciata in svariate occasioni, anche utilizzando un coltello. In una circostanza arrivò addirittura a bruciarle i vestiti facendola cadere di proposito su un fuoco acceso. La 33enne ucraina riportò ustioni di secondo grado al gluteo, alle braccia ed all'addome. […] A rendere il quadro ancor più a tinte fosche almeno tre referti archiviati presso l'ospedale "Rizzoli" di Lacco Ameno, dove la donna si era recata per farsi medicare dalle percosse ricevute.

marta maria ohryzko

A Marta Maria Ohryzko inoltre era proibito di frequentare e incontrare i suoi familiari, che il convivente odiava in quanto ucraini. In un caso, come riferito agli inquirenti dalla sorella della donna deceduta, li avrebbe anche ingiuriati e avrebbe detto: «Gli ucraini devono morire». Procura e carabinieri continuano a indagare per arrivare ad una verità inconfutabile. […]

non aveva compreso che le fosse successo qualcosa di grave o c'è altro che si nasconde dietro il suo comportamento? Fino ad arrivare all'ultimo quesito, il più inquietante: capire con esattezza se quella caduta nel dirupo sia stata davvero accidentale.

marta maria ohryzko