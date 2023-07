21 lug 2023 19:14

IN RUSSIA NON C’È PIÙ SPAZIO PER I “PATRIOTI” CRITICI CON IL REGIME – È STATO ARRESTATO A MOSCA, CON L'ACCUSA DI TORTURE E OMICIDI, L’ULTRANAZIONALISTA IGOR “STRELKOV” GIRKIN – AVEVA AVUTO UN RUOLO CHIAVE NELL'ANNESSIONE DELLA CRIMEA ED ERA STATO CONDANNATO PER L’ABBATTIMENTO DELL’AEREO MALESE MH17 NEL 2014 – AVEVA CRITICATO “MAD VLAD” E IL MINISTRO DELLA DIFESA SHOIGU PER “L'INCOMPETENZA” NELLA GESTIONE DELLA GUERA IN UCRAINA…