14 mar 2022 19:55

IN RUSSIA NON TI FANNO DIRE NEANCHE DUE PAROLE - GUARDATE QUANTO CI METTE LA SQUADRA ANTISOMMOSSA AD ARRESTARE QUESTA GIOVANE: SOLO 3 SECONDI - EPPURE LA RAGAZZA AVEVA TIRATO FUORI UN CARTELLO CON L'INNOCUA SCRITTA "DUE PAROLE", E LO AVEVA FATTO PROPRIO PER VERIFICARE COSA LE SAREBBE SUCCESSO - MA IL COLMO ARRIVA QUANDO UNA SECONDA DONNA, CHE VUOLE DIFENDERE LA SCELTA DELLA RUSSIA, CHIEDE DI PARLARE ALLA TELECAMERA... - VIDEO