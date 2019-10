DALLA RUSSIA CON ORRORE – UN 38ENNE SMEMBRA LA COMPAGNA DI 19ENNE CHE LAVORA IN UNO STRIP CLUB E LANCIA I RESTI DAL DODICESIMO PIANO – A TROVARE LA TESTA E I VESTITI DELLA RAGAZZA SONO STATI ALCUNI ADOLESCENTI CHE HANNO VISTO PARTI DEL CORPO PRECIPITARE A TERRA: “È STATO SPAVENTOSO. CI SIAMO ACCORTI CHE…”

DAGONEWS

Orrore in Russia dove il corpo decapitato di una 19enne che lavorava in uno strip club è stato lanciato in strada dal dodicesimo piano dal suo killer di 38 anni.

A trovare i resti di Elizaveta, 19 anni, sono stati alcuni ragazzi che stavano giocando in strada a Chita quando hanno notato qualcosa che precipitava dalla finestra. Igor Shalev, 15 anni, ha dichiarato: «Insieme ai miei amici abbiamo trovato le parti del corpo. È stato molto spaventoso.

Prima abbiamo visto lanciare i vestiti coperti di sangue e poi abbiamo visto la testa».

L’uomo, sospettato di aver ucciso e smembrato Elizaveta, è stato arrestato dalla polizia che ha abbattuto la porta del suo appartamento. Secondo alcune testimonianze la ragazza, che lavorava nello strip club Zazhigalka, era fidanzata con l’assassino.

Un'amica della donna morta ha lanciato un appello per raccogliere i soldi per il funerale. «È cresciuta in un orfanotrofio e ha vissuto con la nonna. Non abbiamo soldi per darle l’ultimo saluto».