RUSSIA, TUTTI CONTRO TUTTI – IL CAPO DEL GRUPPO DI MERCENARI WAGNER, YEVGENY PRIGOZHIN, ATTACCA BRUTALMENTE IL MINISTRO DELLA DIFESA RUSSO, SERGEI SHOIGU, CHE AVREBBE SOSPESO LE FORNITURE DI MUNIZIONI AI SUOI SOLDATI: “COLORO CHE CI IMPEDISCONO DI VINCERE LAVORANO CON IL NEMICO. VOI FATE COLAZIONE CON PIATTI D’ORO E MANDATE LE VOSTRE FIGLIE A DUBAI, NEL MOMENTO IN CUI…”

Yevgeny Prigozhin

(ANSA) - Il leader della compagnia militare privata russa Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha inasprito di nuovo pubblicamente il confronto con il Ministero della Difesa russo a causa della sospensione delle forniture di munizioni ai suoi mercenari, motivo per il quale - sostiene - i suoi combattenti stanno subendo enormi perdite.

Lo riferiscono i media ucraini rilanciando alcune dichiarazioni di Prigozhin, secondo il quale ogni trattativa con i rappresentanti del Ministero della Difesa sulla fornitura di munizioni si conclude con il consiglio di scusarsi con "chi sta in alto".

sergei shoigu

"A chi devo chiedere scusa? A chi devo obbedire ora che i miei ragazzi muoiono due volte più di prima? Oggi il doppio dei combattenti dell'organizzazione Wagner e di altre unità viene ucciso ogni giorno, e non possiamo proteggerli a causa della totale mancanza di munizioni", ha detto Prigozhin. Inoltre, pur non facendo direttamente il suo nome, ha accusato il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu di lavorare per il nemico, e ha pure menzionato la vacanza della figlia di Shoigu a Dubai: "Coloro che ci impediscono di vincere questa guerra lavorano direttamente per il nemico. Stanno aiutando il nemico a spezzare la schiena della Russia. Voi fate colazione, pranzate e cenate con piatti d'oro e mandate le vostre figlie, nipoti e amici a riposare a Dubai, senza esitare, nel momento in cui un soldato russo sta morendo al fronte, vi chiedo di darci le munizioni", ha sottolineato Prigozhin.

putin Yevgeny Prigozhin

