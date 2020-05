27 mag 2020 10:47

RUTTE È FRUGALE ANCHE IN FAMIGLIA – IL PREMIER OLANDESE NON HA VISTO LA MADRE MORENTE PER OTTO SETTIMANE, RISPETTANDO LE REGOLE DELLE RESTRIZIONI PER IL CORONAVIRUS – LA DONNA È MORTA A 96 ANNI, MA NON DI COVID-19, IL PRIMO MINISTRO LE HA FATTO VISITA L’ULTIMA NOTTE PRIMA CHE MORISSE E POI CI SONO STATI I FUNERALI IN FORMA PRIVATA, COME PREVEDONO LE REGOLE - DA UNO COSI' CI SI PUO' ASPETTARE "EMPATIA" PER L'ITALIA?