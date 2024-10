4 ott 2024 17:28

RYANAIR, DUE INDIZI FANNO UNA PROVA... - IN TRE GIORNI LA COMPAGNIA LOW COST HA REGISTRATO DUE INCIDENTI IN ITALIA: A ORIO AL SERIO A UN BOEING 737 MAX SONO SCOPPIATI GLI PNEUMATICI IN FASE DI ATTERRAGGIO E A BRINDISI C’È STATO UN PRINCIPIO DI INCENDIO SULL'ALA DI UN BOEING 737 IN FASE DI DECOLLO - I PASSEGGERI SI CHIEDONO QUANTO SIA SICURA RYANAIR (CHE IN 39 ANNI NON HA MAI AVUTO INCIDENTI MORTALI): PER LA RISPOSTA BISOGNERÀ ATTENDERE LE INDAGINI DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO...