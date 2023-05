S-COGLI L'ATTIMO – IL PROFESSORE DI SCIENZE CHRIS VUOLE BATTERE IL RECORD DI PERMANENZA SU ROCKALL, UNO SCOGLIO LUNGO 31 METRI E ALTO 17 METRI IN MEZZO ALL'OCEANO ATLANTICO, A LUNGO CONTESO TRA QUATTRO PAESI – IL PRIMATO AL MOMENTO È DI 45 GIORNI TRASCORSI SULLO SPERONE, E RISALE AL 2014 – IL 53ENNE INGLESE PUNTA A RESISTERE 60 GIORNI E AVRÀ CON SÉ PROVVISTE, UNA RADIO AD ALTA FREQUENZA E…

Nel corso degli anni sono stati in molti a contendersi Rockall, uno scoglio isolato nel bel mezzo dell'Oceano Atlantico, e il record di permanenza sullo sperone lungo 31 metri e alto 17 metri sul livello del mare.

Questa settimana toccherà a un professore di scienze inglese, Chris "Cam" Cameron, cercare di ottenere il primato: il suo obiettivo è trascorrere 60 giorni, superando il precedente di 45 stabilito da Nick Hancock nel 2014, per raccogliere fondi per beneficenza.

Cameron salperà questa settimana dal porto di Iverkip, in Scozia, insieme a un alpinista e un esperto radio che resteranno con lui per i primi dieci giorni.

Dopo di che il 53enne resterà completamente solo - a parte i molluschi e gli uccelli marini - sulla sporgenza di 4 metri, in uno dei posti più isolati della terra. L'uomo avrà con sé provviste, un laptop, una radio ad alta frequenza, un terminale satellitare da usare come router e un piccolo pannello solare per caricare le batterie.

Strumenti fondamentali per comunicare con radioamatori di tutto il mondo a cui verranno vendute cartoline Qsl, codice scritto che conferma l’avvenuta comunicazione tra due stazioni, con la localizzazione unica di Rockall. Il ricavato delle vendite sarà devoluto alla Royal Navy e alla Royal Marines Charity.

[…] "Mi ha fatto pensare: posso sfidarmi ancora di più e fare del bene? E così è saltato fuori Rockall. È il posto più isolato e solitario del mondo. È per questo che poche persone sono rimaste lì per un certo periodo di tempo", ha raccontato l'uomo al Guardian.

Il primo ad averci provato è stato Tom McClean nel 1985. Il veterano del corpo operativo speciale britannico, Special Air Service (Sas), ha trascorso 40 giorni sullo scoglio, quando Cameron aveva solo 15 anni, per supportare la rivendicazione di questa isola fantasma da parte del Regno Unito.

Il piccolo scoglio, 370 chilometri a Ovest dell'arcipelago scozzese delle Ebridi esterne e a 420 chilometri a Nord dell'Irlanda, è stato annesso da Londra nel 1955 e incorporato nel territorio scozzese nel 1972. Ma l'Irlanda non ha mai riconosciuto l'annessione, portando Rockall al centro di numerose dispute.

[…] Il mare intorno a Rockall è considerato dal Regno Unito parte della propria zona economica esclusiva visto che il territorio più vicino è quello dell'isola scozzese di Soay. Londra ritiene quindi di avere il diritto esclusivo di pesca come previsto dalle leggi internazionali.

Ma Irlanda e Regno Unito non sono gli unici "a lottare" per Rockall, anche Islanda e Danimarca rivendicano lo scoglio, sostenendo che farebbe parte della propria piattaforma continentale. […]

