1. DIBBA E LE VISIONI DISTORTE DELLA STORIA

Aldo Grasso per il “Corriere della Sera”

Come passare alla Storia. Anche Ale Di Battista ha il suo podcast: «Ostinati e contrari» (titolo «pinzato» a Fabrizio De André). Ha intervistato personaggi come Moni Ovadia («Un ebreo contro»; contro sé stesso, verrebbe da aggiungere), Barbara Spinelli («l’europeista scomoda che accusa l’establishment») e Alessandro Barbero («il prof che vola alto»). Alto fino a un certo punto, perché nel corso del colloquio Barbero, nel rievocare la sua giovinezza comunista, ha detto: «A me non succederà mai che una falce e martello o una stella rossa possano sembrare dei simboli del male». Dillo agli ucraini!

Tutta un’altra Storia. Dibba ha anche conversato su YouTube con il prof. Franco Cardini che ha fornito una fantasiosa rilettura dello scoppio della II Guerra Mondiale, per ribadire, infine, che nella guerra in Ucraina l’aggressore è Biden e l’aggredito è Putin.

Forse, intervistando uno di sinistra e uno di destra, Dibba voleva sancire nella sua testa rossobruna il Patto Molotov-Ribbentrop del Podcast o forse, più semplicemente, non è in grado di confutare alcune visioni, chiamiamole così, distorte.

Resta aperta una domanda per gli storici del futuro: è il narcisismo o il fascino dell’horror vacui che ha spinto gli storici medievisti Barbero e Cardini ai microfoni del Dibba?

LA RISPOSTA DI ALESSANDRO DI BATTISTA SU FACEBOOK

Aldo Grasso, giornalista e critico TV, uomo ormai impregnato fino al midollo di establishment e astio per la freschezza intellettuale altrui, mi dedica sul Corriere della Sera un pezzo sul nulla cosmico e, francamente, mal scritto. Un pezzo dall'intento denigratorio che non riesce neppure a denigrare dato che non contiene niente.

Senz'altro l'ha scritto per attaccare il Prof. Alessandro Barbero (l'invidia è davvero una brutta bestia), tra l'altro con il solito sordido giochetto: quello di estrapolare una sola frase da un podcast di quasi un'ora per delegittimare un pensiero generale. Una robetta patetica che non gli fa onore. Ma ripeto. Quando si è mossi da quel rancore dovuto alla consapevolezza di esser diventati ormai pezzi di arredamento del conformismo nostrano, si toccano livelli puerili.

Ad ogni modo ringrazio il Dott. Grasso per la favolosa pubblicità che ha fatto ad “Ostinati e Contrari”, i podcast che ho realizzato con persone che stimo immensamente e che hanno lottato (e lottano ancora) per la giustizia, per i diritti, per la cultura e per la corretta informazione. Ho intervistato Zeman, Marina Vannini, Moni Ovadia, Barbara Spinelli, Alessandro Barbero, Toni Capuozzo e Ilaria Cucchi. I podcast li trovate qui https://ilfat.to/contropod

Lo dico anche a Grasso che tra una tartina e l'altra divorata con il mignolo all'insù nell'illusione di sentirsi osservato, magari trova il tempo di ascoltarli. E forse anche di capirli.

