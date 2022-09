29 set 2022 08:00

SABOTAGGI NEI PARAGGI - L'ENTE NORVEGESE PER L'ENERGIA HA AVVISTATO DRONI IN PROSSIMITÀ DI PUNTI STRATEGICI DELLA SUA RETE: SONO STATE NOTATE AUTOMOBILI E PERSONE CON TELECAMERE. SI TRATTA DI PERSONE “CHE SI COMPORTAVANO IN MODO STRANO" - LA NORVEGIA, COME DICHIARATO DAL PRIMO MINISTRO JONAS GAHR STORE, HA ASSISTITO A "UN CONSIDEREVOLE AUMENTO DI DRONI" SUL SUO TERRITORIO, IN PARTICOLARE VICINO ALLE PIATTAFORME PETROLIFERE…