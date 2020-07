SAI CHE C'E' DENEUVE? CHE HAI UN NIPOTE STRONZO! - IGOR DIVETAIN VADIM TREMIANKOFF, NIPOTE DI CATHERINE DENEUVE, È STATO ARRESTATO: ERA UNO DEI CORRIERI DI UNA BANDA INTERNAZIONALE SPECIALIZZATA NELLA PRODUZIONE E TRAFFICO DI MONETE FALSE SGOMINATA NEL NAPOLETANO. IL CARTELLO AVREBBE FALSIFICATO ALMENO 100 MILIONI DI EURO - L’UOMO, ARRESTATO GIÀ NEL 2019 A NAPOLI CON 15MILA IN BANCONOTE TAROCCATE, È ACCUSATO DI TRAFFICO INTERNAZIONALE DI EURO FALSI…

Alessandro Fulloni per "www.corriere.it"

igor divetain vadim tremiankoff e catherine deneuve

La nonna è Catherine Deneuve, celeberrima attrice e icona della Francia, tanto da aver dato in passato le sembianze del suo volto alla «Marianne», la rivoluzionaria dal cappello frigio, simbolo della Repubblica, che raffigura libertà, uguaglianza e fraternità. Il nonno è Roger Vadim, altrettanto celeberrimo regista, esponente della nouvelle vague transalpina.

Lui si chiama Igor Divetain Vadim Tremiankoff , ha 32 anni, si occupa di moda ed è stato arrestato nei giorni scorsi a Parigi su mandato della Procura di Benevento che ha coordinato un’imponente indagine dei carabinieri del Comando antifalsificazione monetaria di Roma.

igor divetain vadim tremiankoff 1

Divetain Vadim faceva parte di una banda internazionale specializzata nella produzione e traffico di monete false sgominata dall’Arma. Una vera e propria holding della contraffazione monetaria: «zecca» e tipografia stavano nel Napoletano. Ma lo spaccio avveniva in tutta Europa.

Un fiume di soldi «taroccati» — almeno 100 milioni di euro secondo gli investigatori —, tra cui banconote da 50 euro perfette, indistinguibili da quelle vere, che oltre all’Italia hanno invaso Francia, Spagna, Germania e Irlanda. Del «cartello» — è questo il termine specifico usato dagli inquirenti — il nipote della Deneuve (tra l’altro ex compagna di Marcello Mastroianni da cui ha avuto la figlia Chiara) era uno dei corrieri. L’accusa per lui è pesante: traffico internazionale di euro falsi.

camorra e soldi falsi 1

Indagine nata da un caso di estorsione

Il colonnello Germano Passafiume, comandante dei carabinieri di Benevento, racconta che l’indagine è partita alla fine del 2017. «Stavamo seguendo tutt’altro, un caso di estorsione, quando ci accorgemmo che un sospettato era in compagnia di una persona di Benevento a noi già nota che andava a Napoli. Fu allora che sequestrammo le prime banconote da 50 euro».

catherine deneuve by helmut newton 3

Banconote perfette, ma false. Da qui il seguito dell’inchiesta «frutto di un lavoro portato avanti in collaborazione con Europol ed Eurojust, con i magistrati di collegamento all’estero» ha spiegato nella conferenza stampa di mercoledì il procuratore di Benevento Aldo Policastro. Nell’inchiesta è spuntato anche Igor Divetain Vadim il cui padre è l’attore Christian Vadim, nato dall’unione tra Roger Vadim e Catherine Deneuve. Divetain Vadim è stato arrestato una prima volta nel gennaio 2019 a Napoli, dove era stato trovato con una somma di 15 mila euro falsi.

catherine deneuve by helmut newton 6

Li avrebbe portati fuori dall’Italia. Secondo i carabinieri uno dei «diversi viaggi» condotti dall’insospettabile corriere. Per la Bce la gang dei falsari era tanto abile quanto pericolosa: i soldi erano «stampati» da una vera e propria tipografia — tra i fermati ci sono anche diversi specialisti del settore — e «non fotocopiati» come invece avviene di solito. Per questo «distinguere il contante falso da quello vero — spiega un investigatore — era assai complicato».

