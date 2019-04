SALA MORTUARIA – TRE MESI DOPO LA TRAGEDIA DI EMILIANO SALA, PRECIPITATO CON L’AEREO CHE LO STAVA PORTANDO DALLA FRANCIA A CARDIFF, MUORE ANCHE IL PADRE STRONCATO DA UN INFARTO - “NON AVEVA MAI SUPERATO LA MORTE DEL FIGLIO” (ERA STATO UNA DELLE ULTIME PERSONE A ESSERE CONTATTATE DAL CALCIATORE DURANTE QUEL MALEDETTO VOLO…)

Da gazzetta.it

Un’altra tragedia sconvolge la famiglia di Emiliano Sala. Solamente a pochi mesi dalla scomparsa del giovane attaccante del Nantes che si stava trasferendo al Cardiff, è morto anche il padre dell'argentino, Horacio, colto da un malore

IL MALORE — Horacio Sala si è sentito male la scorsa notte a Progreso, città in cui viveva insieme alla moglie. A dare l’annuncio, come riporta Marca, è stato il sindaco della città Julio Müller su Radio La Red: “Questo 2019 non smette di sorprenderci con un’altra brutta notizia.

Alle 5 del mattino, mi ha chiamato la compagna di Horacio. Quando sono arrivato, lei era distrutta accanto al corpo dell’uomo che neppure i medici hanno potuto salvare”. Il primo cittadino ha anche aggiunto: "Horacio non ha mai superato la morte di Emiliano, quando il suo corpo è stato trovato, si pensava che potessero trovare pace, ma sono stati colpiti da quest'altra tragedia". Aveva 58 anni.

IL MESSAGGIO DI EMILIANO — Horacio Sala era stato una delle ultime persone a essere contattate dal calciatore: c'era anche lui tra i destinatari del messaggio audio Whatsapp di Emiliano, nel quale esprimeva la sua preoccupazione per quel maledetto volo da Nantes a Cardiff: "Ragazzi, sono in aereo, sembra che stia per cadere a pezzi... se fra un'ora e mezzo non ci saranno mie notizie, non so neppure se manderanno qualcuno a cercarmi, perché non mi ritroveranno, ma voi lo saprete. Papà, ho una paura...".

