SALE A DIECI IL NUMERO DELLE VITTIME DELLA FRANA DELLA MARMOLADA: IL DECIMO CORPO È STATO RECUPERATO OGGI MA C’È ANCORA UN DISPERSO – LUCA ZAIA: “STIAMO ELABORANDO UN PROVVEDIMENTO DI CHIUSURA DI DI TUTTA L’AREA” – UNO DEI SOCCORRITORI: “CON LO SCIOGLIMENTO COMINCIANO A EMERGERE DIVERSI REPERTI. ABBIAMO PERLUSTRATO UNA ZONA CHE NON ERA ANCORA STATA FATTA, DUE CHILOMETRI SOTTO A DOVE SI È DISTACCATO IL SERACCO E…”

soccorsi marmolada

SULLA MARMOLADA RECUPERATO IL DECIMO CORPO

(ANSA) - I soccorritori hanno recuperato altri resti delle vittime sotto la frana della Marmolada. A quanto risulta, apparterrebbero ad una decima vittima. Il bilancio è quindi di 10 vittime ed ancora un disperso.

MARMOLADA: ZAIA, VERSO PROVVEDIMENTO CHIUSURA AREA DISASTRO

(ANSA) - "Stiamo elaborando assieme un provvedimento di chiusura in salvaguardia di chiusura di tutta l'area del disastro, e auspichiamo che a livello nazionale poi si attivi un tavolo per eventuali regole, che dovranno essere elaborate dai tecnici perché noi nono siamo nelle condizioni di stabilire delle regole". Lo ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia, in conferenza stampa.

Zaia a Canazei

MARMOLADA: SOCCORRITORE, COMINCIANO A EMERGERE I REPERTI

(ANSA) - "Questa mattina, nell'intervento interforze, abbiamo perlustrato una zona che non era stata ancora fatta, due chilometri sotto a dove si è distaccato il seracco. Con l'ausilio di due unità cinofile della guardia di finanza abbiamo risalito il crinale e la colata di ghiaccio. Abbiamo trovato diversi reperti, sia tecnici, sia organici. Altri reperti li abbiamo trovati in un'altra parte della colata. Con lo scioglimento, in basso, cominciano a emergere nuovi reperti, in alto la situazione è stabile".

blocco di ghiaccio si stacca dalla marmolada 5

Lo ha detto all'ANSA Paolo Borgonovo, ispettore del centro di addestramento alpino della polizia di Moena, che ha partecipato all'intervento di questa mattina sul ghiacciaio. "La situazione era pericolosa, ma eravamo sorvegliati, abbiamo messo tre vedette, avevamo i sismografi puntati sul seracco e avevamo stabilito delle vie di fuga, quindi eravamo preparati a qualsiasi eventualità, con elicotteri e allarmi sonori.

Avevamo deciso la fine delle operazioni intorno alle 9 perché con il riscaldamento iniziava a sciogliersi il ghiaccio", ha spiegato Borgonovo, rilevando come la zona del disastro si estende per un lungo pendio, fino a blandire i prati sottostanti. Questa sera è previsto un briefing tra operatori in cui si deciderà se effettuare un nuovo intervento sul campo domani.

blocco di ghiaccio si stacca dalla marmolada 1 blocco di ghiaccio si stacca dalla marmolada 6 blocco di ghiaccio si stacca dalla marmolada 2 marmolada dopo il crollo del blocco di ghiaccio 4 blocco di ghiaccio si stacca dalla marmolada 3 blocco di ghiaccio si stacca dalla marmolada 4