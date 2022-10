A SALERNO, UN UOMO È STATO ARRESTATO DOPO CHE LA FIGLIA DI DUE ANNI È CADUTA DALLA FINESTRA DELLA SUA ABITAZIONE, AL TERZO PIANO DI UNA PALAZZINA IN PIENO CENTRO - LA PICCOLA HA RIPORTATO LESIONI AGLI ARTI E VARI EMATOMI, MA NON È IN PERICOLO DI VITA - A SALVARE LA BIMBA SAREBBERO STATE LE CORDE DEGLI STENDIBIANCHERIA SOTTO LA FINESTRA DELL'APPARTAMENTO, CHE AVREBBERO ATTUTITO LA SUA CADUTA - INIZIALMENTE SI PENSAVA A UNA CADUTA ACCIDENTALE, MA DOPO L'INTERROGATORIO AI GENITORI È EMERSO CHE…

Estratto dell'articolo di Nicola Sorrentino per “il Messaggero”

salerno bambina cade dal balcone di casa

La dinamica è ancora tutta da chiarire ma per gli inquirenti potrebbe trattarsi di tentato omicidio. È questa l'accusa con cui è stato posto in stato di fermo un quarantenne di Fisciano, in provincia di Salerno, poi condotto nel carcere di Fuorni. Secondo l'ipotesi dell'autorità giudiziaria avrebbe spinto o lanciato la figlioletta di appena due anni della finestra della sua abitazione al terzo piano di una palazzina in pieno centro.

L'episodio è avvenuto ieri mattina intorno alle 10 e in seguito all'impatto con il suolo la piccola ha riportato lesioni agli arti e vari ematomi ma per i medici che l'hanno in cura non è in pericolo di vita. L'episodio ha lasciato increduli e sgomenti i cittadini di Fisciano.

FUORI PERICOLO

[...] Le ferite lievi, sebbene la bambina sia caduta dal terzo piano, sono dovute probabilmente al fatto che l'impatto è stato attutito da una rete di ferro che si trova nell'area sottostante l'edificio. È ipotizzabile, inoltre, che a rallentare la caduta della piccina e a salvarle la vita siano state le corde degli stendibiancheria.

LE INDAGINI

[...] I militari hanno svolto gli accertamenti, dalla perimetrazione dell'area per individuare il luogo esatto dove è stata trovata la piccola dai primi soccorritori. Ogni centimetro dell'area è stato controllato, poi l'attenzione si è concentrata sull'interno dell'appartamento, dove la piccola si trovava insieme ai genitori, entrambi professionisti. La coppia è stata oggetto d'interrogatorio per diverse ore per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Elementi fortemente indiziari sarebbero emersi nei riguardi del padre della piccola, che non avrebbe fornito spiegazioni chiare su quanto accaduto. Una delle informazioni trapelate è che il genitore stava cambiando la piccola, poi sarebbe accaduto qualcosa. La madre, invece, avrebbe risposto alle domande degli inquirenti, chiarendo la sua posizione. [...]

IL MOVENTE

L'ipotesi del movente stesso lascia pensare che gli inquirenti ritengano l'uomo responsabile di quanto accaduto alla figlia. [...] Nelle prime ore successive al fatto, si era pensato a un incidente, certamente grave visti i contorni dell'episodio. Poi, con il prosieguo delle verifiche, specie con gli interrogatori del padre e della madre, si sarebbe fatta più forte l'ipotesi di un fatto non accidentale. L'uomo resterà in carcere per le prossime 48 ore, poi comparirà - come da rito - dinanzi al giudice per le indagini preliminari, per l'interrogatorio di garanzia. [...]