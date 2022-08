SALMAN RUSHDIE STA MEGLIO: LO SCRITTORE, ACCOLTELLATO VENERDÌ SCORSO, HA INIZIATO A PARLARE “IN MODO ARTICOLATO” CON GLI INVESTIGATORI. CHE ANCORA NON SI SBOTTONANO E NON RIVELANO IL “MOVENTE” DELL’AGGRESSIONE DA PARTE DI HADI MATAR. MA È IL SEGRETO DI PULCINELLA, CONSIDERATA LA FATWA LANCIATA DA KHOMEINI 33 ANNI FA E LE POSIZIONI FILO-IRAN DELL’AGGRESSORE, PROVATE DAI SUOI POST SUI SOCIAL…

salman rushdie

(ANSA) - Salman Rushdie è ancora ricoverato in ospedale ma ha iniziato a parlare con gli investigatori che stanno indagando sull'attacco subito.

Lo riferiscono fonti informate alla Cnn.

Lo scrittore, accoltellato venerdì scorso ad un evento nello Stato di New York, ha parlato "in modo articolato", precisa la fonte.

Non è ancora stato reso noto il movente dell'aggressione da parte del 24enne del New Jersey, originario del Libano, Hadi Matar.

