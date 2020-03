IL SALMOND NON È AFFUMICATO - L'EX PREMIER SCOZZESE, ALEX SALMOND, ASSOLTO DA ACCUSE DI MOLESTIE SESSUALI - L'EX LEADER DEL PARTITO NAZIONALISTA E INDIPENDISTA “SCOTTISH NATIONAL PARTY” ERA SOTTO PROCESSO DA SETTIMANE A EDIMBURGO - ACCUSATO DI STUPRO DA DODICI COLLEGHE E COLLABORATRICI, CHE LO HANNO DEFINITO “UN PERVERTITO CHE METTEVA LE MANI OVUNQUE COME UN POLIPO”, E’ STATO ASSOLTO DA TUTTI I CAPI DI ACCUSA…

Antonello Guerrera per www.repubblica.it

È stato il mostro sbattuto in prima pagina, accuse gravi di molestie sessuali e stupro nei confronti di colleghe e collaboratrici. Fino a qualche giorno fa i tabloid rilanciavano indignati le presunte ricostruzioni delle sue accusatrici in aula, che parlavano di "pervertito che metteva le mani ovunque come un polipo" o "mi ha toccato costantemente". Poi, la settimana scorsa, una testimone non è stata ritenuta credibile.

L'epilogo è arrivato oggi: Alex Salmond, 56 anni, ex premier scozzese ed ex leader del partito nazionalista e indipendista Scottish National Party (Snp), è stato assolto da tutti i capi di accusa per cui era sotto processo da settimane a Edimburgo.

Ed erano ben dodici, dopo la recente archiviazione di un tredicesimo relativo a un presunto stupro e un ultimo per cui non ci sono prove a sufficienza. "È stata provata la mia innocenza, ora ho molta più fiducia nella giustizia", ha dichiarato Salmond fuori dal tribunale della capitale scozzese, tradendo pochissime emozioni. "Ma il mio caso", ha aggiunto riferendosi al dramma mondiale del Coronavirus, "non conta niente se comparato a quello che sta succedendo in generale nel pianeta".

Le accusatrici di Salmond erano/sono, tutte collaboratrici o lavoratrici nel partito Snp e all'interno del suo governo scozzese, dal 2007 al 2014, anno in cui Salmond perse il referendum, da lui fortemente voluto, dell'indipendenza della Scozia dal Regno Unito. Le accuse sembravano di una certa sostanza, visto anche il numero di donne che lo avevano denunciato.

Quando lo scorso gennaio era esploso il caso, Salmond, con quell'aria da Danny de Vito e Braveheart insieme, aveva cercato nel frattempo accordi extra-giudiziari e arbitrati per fermare - inutilmente - la valanga. Allo stesso tempo però l'ex leader scozzese all'epoca aveva ripetuto che "sono innocente, combatterò fino all'ultimo per dimostrarlo e ho fiducia nella giustizia scozzese".

Così è stato. Ora si aprirà sicuramente un altro processo, ma stavolta interno e politico, nel Snp. Perché non solo ora Salmond vuole tornare al suo posto in politica, ma ovviamente molte delle sue accusatrici ancora lavorano nel partito o nel governo di Nicola Sturgeon. Secondo i maligni, l'attuale premier ed ex prediletta del delfino e predecessore Salmond avrebbe avuto un ruolo in questa brutta storia giudiziaria di Salmond, "favorendo" le denunce e il processo contro di lui. Speculazioni al momento senza alcun fondamento, certo. Ma è scontato che ora ci sarà un (duro?) confronto all'interno dello Scottish National Party.

Già, Nicola Sturgeon, proprio lei, 49 anni, l'ex delfina e favorita di Salmond. Dagli anni Duemila, sempre inseparabili, con lei rampante vice nell'ombra, mentre lui fa volare il piccolo Snp, maciullando i laburisti, conquistando la maggioranza assoluta al parlamento scozzese, sfiorando nel 2014 il "paradiso" dell'indipendenza ( 55% a 45% al referendum), per poi lasciare spazio proprio a Sturgeon.

Fino alla rottura, definitiva, nel 2016, dopo il voto popolare sulla Brexit: Salmond insiste per lanciare un nuovo referendum di indipendenza, Nicola no, lo Snp crolla alle elezioni anticipate del 2017. Lui sbatte la porta incolpando Sturgeon della disfatta e se ne va a condurre un talk show su Rt, la tv filo-Cremlino russa, dove elogia Putin.

La moglie di Salmond, Moira Mc-Glashan, 81 anni, di 17 più grande di lui e conosciuta proprio negli uffici governativi quando lui era un fresco e giovane economista per poi sposarsi nel 1981, ha sempre taciuto sinora. Ma Moira non dice mai niente, perché è una delle " first lady" più riservate di sempre, persino più di Norma Major. Non si fa mai vedere, né fotografare col marito, non ha mai concesso un'intervista, mai un discorso pubblico. Lei e Alex non hanno figli e la loro vita privata in un ex mulino del villaggio di Strichen è un vero mistero. Moira, molto probabilmente, non parlerà neanche stavolta.