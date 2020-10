SALTA JUVE-NAPOLI! MA I BIANCONERI NON CI STANNO: "NOI SCENDIAMO IN CAMPO" - ANCHE ELMAS CONTAGIATO, L'ASL BLOCCA LA PARTENZA DEGLI AZZURRI PER TORINO (SECONDO LA REGIONE CAMPANIA CHI HA AVUTO CONTATTI CON I POSITIVI NON PUO' ALLONTANARSI DAL TERRITORIO) - IL CASO GENOA, DOVE OGGI SONO STATI TOCCATI 22 POSITIVI, È UN MONITO PER TUTTI. C’È IL RISCHIO CHE ANCHE NEL NAPOLI SI VERIFICHI QUALCOSA DEL GENERE. ANCHE LA JUVE HA COMUNICATO LA PRESENZA DI 2 CONTAGIATI NELLO STAFF…

ZIELINSKI

Il gruppo squadra della Juventus è in isolamento fiduciario: sono stati riscontrati, infatti, due casi di positività nello staff. "Non si tratta né di calciatori né di membri dello staff tecnico o medico - precisa la società - tuttavia in ossequio alla normativa e al protocollo tutto il gruppo squadra allargato entra da questo momento in isolamento fiduciario.

Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con l'esterno del gruppo" si legge nella nota ufficiale diramata dal club bianconero.

zielinski

Tamponi Napoli, positivo Elmas: Asl blocca partenza per Torino

Il Napoli non è partito per Torino. L'Asl ha infatti bloccato gli azzurri che stavano raggiungendo l'aeroporto di Capodichino. La decisione è stata presa dopo il terzo giro di tamponi in cui è emersa la positività di Elmas. La terza dopo quelle di Zielinski e di un membro dello staff del club.

ELMAS

Atalanta, un positivo: niente conferenza Gasperini

Annullata la conferenza della vigilia di Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta a causa di un caso di positività. Il club ha reso noto che "in seguito ai test effettuati, è stato rilevato un caso di positività al Covid-19 a bassa carica virale all'interno del gruppo squadra. Il tesserato è asintomatico. La società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le autorità per le procedure correlate". Domani l'Atalanta è impegnata nell'anticipo casalingo delle 12.30 contro il Cagliari, valido per la terza giornata di Serie A.

