SALTO MORTALE - ALEX HARVILL, 28ENNE CAMPIONE DI SALTO CON LA MOTO, È MORTO DOPO ESSERSI SCHIANTATO CONTRO UNA MONTAGNA DI TERRA, MENTRE PROVAVA A SALTARE I 46 METRI - HARVILL STAVA FACENDO ALCUNE PROVE PER TENTARE DI BATTERE IL SUO STESSO RECORD MONDIALE – IL VIDEO DELL'INCIDENTE FILMATO DAI FAN… - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Alex Harvill sulla sua moto

Alex Harvill è morto giovedì dopo un incidente mentre si preparava per un tentativo di salto in moto da record mondiale. Harvill era al Moses Lake Airshow di Washington, dove gli spettatori stavano registrando i suoi salti di prova prima del tentativo di record mondiale. iFIBER One ha raccontato che il salto di prova che gli è stato fatale era il primo della mattinata e misurava 46 metri.

Nel video, Harvill può essere visto guidare la sua moto attraverso un campo prima di lanciarsi da una rampa. Durante il suo salto, tuttavia, Harvill non raggiunge la meta e si schianta contro un cumulo di terra. Harvill viene sbalzato in avanti dalla moto, con grande sorpresa delle persone che assistono al momento. KIMA-TV riferisce che i testimoni hanno visto il casco di Harvill volare via dalla sua testa dopo l'incidente. Nel video si sentono gli spettatori gemere.

La moto di Alex Harvill

Il coroner della contea di Grant ha detto che Harvill, 28 anni, stava tentando un salto di prova quando si è verificato l'incidente. Secondo quanto riferito, Harvill è stato portato al Samaritan Hospital di Moses Lake dopo che i primi soccorritori hanno cercato di curarlo sulla scena.

Venerdì è prevista l'autopsia per determinare la causa della morte di Harvill. «Le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia, agli amici e alle persone care di Alex», ha detto su Facebook l'ufficio dello sceriffo della contea di Grant.

Dopo l'incidente, l'airshow in cui si stava svolgendo il salto ha promesso su Facebook di donare i proventi del salto alle spese mediche per Harvill. Non hanno commentato pubblicamente l’incidente dopo che è stata confermata la morte di Harvill intorno alle 16:30.

Alex Harvill prima della prova

Il 12 maggio 2012, Harvill aveva stabilito un record mondiale al Toes Motocross Park di Royal City, Washington, con un salto a distanza dalla rampa allo sterrato, di 130 metri. Un anno dopo, ha conquistato il record mondiale di salto a distanza da terra a terra.

Harvill ha saltato oltre 90 metri all'Horn Rapids Motorsports Complex a Richland, Washington, il 6 luglio 2013. Detiene ancora quel Guinness World Record. Ha anche gareggiato in numerosi sport, tra cui la Canadian MX National Series, l'AMA Motocross, l'AMA Supercross e l'Arenacross, oltre a fare spesso acrobazie.

Lo schianto di Alex Harvill 3

Un mese prima del suo fatale tentativo di record mondiale, aveva pubblicato sul suo sito web il suo obiettivo. «Cercherò un altro salto da record mondiale all'airshow di quest'anno qui a Moses Lake Washington. Questa volta sarà l'ufficiale del Guinness World Records per il tentativo di salto a distanza in moto "Ramp to Dirt"», aveva scritto Harvill.

Lo schianto di Alex Harvill

«L'attuale record del Guinness è detenuto da Robbie Maddison che ha coraggiosamente spinto lo sport in molti modi nel corso degli anni», ha continuato. Quel record è stato stabilito da Maddison più di 13 anni fa, nel marzo 2008. Solo un mese fa, Harvill ha annunciato su Instagram la nascita di Watson Robert Harvill, il suo secondo figlio.

Lo schianto di Alex Harvill 2 Alex Harvill e la moglie Alex Harvill e la moglie 2