FLASH! - DURANTE LE PROVE DI “BALLANDO”, ENRICO MONTESANO SI È ESIBITO PER CASO NEL SALUTO FASCISTA CON INDOSSO LA MAGLIETTA DELLA X MAS? MANCO PER IL CAZZO: NELLA REGISTRAZIONE VIDEO IN POSSESSO DELLA RAI SI VEDE IL COMICO CHE, DAVANTI A UNO SPECCHIO, FA UNA PIROETTA ACCOMPAGNATA DAL BRACCIO TESO ED ESCLAMA: “COSÌ SI INCAZZANO TUTTI!” (ALTRO CHE COMPLOTTO “PER FARMI FUORI”) - SE DA UNA PARTE MONTE-INSANO ERA BEN CONSAPEVOLE DI VOLER FAR SCANDALO, DALL’ALTRA CAMO-MILLY CARLUCCI ERA BEN FELICE DEL CHIASSO ESPLOSO INTORNO AL SUO PROGRAMMA, REGOLARMENTE BATTUTO DALLA DE FILIPPI… - VIDEO