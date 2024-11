SALUTAME I RADICAL CHIC DI NEW YORK E I VIPPONI DI LOS ANGELES: LA FLORIDA DEL SUD, CAPITALE MIAMI, SARA' L'EPICENTRO POLITICO, ECONOMICO E GLAMOUR DEGLI STATI UNITI – TRUMP HA IL SUO PALAZZO ROSA, MAR-A-LAGO, A PALM BEACH, DESTINATO A RIDIVENTARE LA CASA BIANCA INVERNALE, E HA SCELTO SEGRETARIO DI STATO IL SENATORE DELLA FORIDA, MARCO RUBIO - QUELLA TERRA DI PENSIONATI E TURISTI ALLOCCONI CHE UN TEMPO ERA LA FLORIDA DEL SUD, OGGI FA GOLA A IMPRENDITORI E FINANZIERI – MOLLATA LA CALIFORNIA, JEFF BEZOS HA COMPRATO TRE MEGA VILLE PER 237 MILIONI DI DOLLARI. STESSA SCELTA PER MESSI, BECKMAN E TOM BRADY - IVANKA TRUMP: "MIAMI E' MOLTO PIU' SICURA DI NEW YORK..."

Dagotraduzione da www.nypost.com

ron desantis donald trump

Lo Stato del Sole è rovente. Secondo il “New York Post”, la storica vittoria di Donald Trump ha consolidato la Florida meridionale come nuova capitale politica, economica e glamour degli Stati Uniti.

«Un tempo la gente voleva andare in pensione qui o avere una seconda casa, ma non è più la Miami delle Golden Girls. La Florida del Sud è un vero posto dove vivere per gli uomini d'affari - ha detto una fonte di alto profilo nel mondo degli affari - Dopo il crollo finanziario del 2008, non c'era industria qui. Ora abbiamo banche e posti di lavoro che rivaleggiano con alcune delle più grandi aree».

la residenza di mar a lago di donald trump

La contea di Miami-Dade ospita una serie di celebrità, da Tom Brady e Gisele Bündchen a David e Victoria Beckham, insieme ad alcuni dei più grandi potenti della nazione.

Titani dell'industria come Jeff Bezos e Michael Dell, entrambi residenti nel sud della Florida, si sono subito congratulati con Trump, che ovviamente ha il suo palazzo rosa, Mar-a-Lago, a Palm Beach, destinato a diventare nuovamente la Casa Bianca invernale dopo il suo insediamento.

jeff bezos e lauren sanchez

Il fondatore di Amazon e la sua fidanzata, Lauren Sanchez, hanno lasciato la costa occidentale, dove lui ha costruito il suo impero, per Miami nel novembre 2023.

Bezos si è subito assicurato tre case sull'isola di Indian Creek, soprannominata "Billionaire Bunker" (un posto così esclusivo da avere una propria forza di polizia) spendendo un totale di 237 milioni di dollari.

Lui e Sanchez sono ora vicini di casa e buoni amici della figlia di Trump, Ivanka, e di suo marito Jared Kushner.

ivanka trump e jared kushner

La coppia si è trasferita a Miami nel 2021 con i loro tre figli dopo aver lasciato Washington DC in seguito a un periodo difficile nell'ultima amministrazione di Trump. Erano felici di ricominciare da capo dopo aver perso altri amici liberali durante il loro periodo alla Casa Bianca.

La loro mossa, come ha detto Kushner al “New York Times” il mese scorso, è stata anche il risultato della chiusura delle scuole di New York per il Covid e del fatto che Miami è "una città in ascesa" ed "è molto più sicura di New York in questo momento".

Anche Brady, membro della NFL Hall of Fame, ora vive a Miami, dove si è trasferito poco dopo aver firmato con i Tampa Bay Buccaneers nel 2020. Anche lui ha comprato una casa a Indian Creek Island con l’ex moglie Bündchen.

david e victoria beckham

Brady vive ancora lì, mentre la supermodella Bündchen ora vive dall'altra parte del fiume in una casa da 11,5 milioni di dollari con i loro due figli, Ben, 14 anni, e Vivian, 11 anni.

In California, l'imposta sul reddito delle persone fisiche è progressiva, con aliquote che vanno dall'1% al 13,3%.

In più il sud della Florida è diventato una delle mete preferite non solo dalle celebrità di ogni genere, ma anche dagli amanti della tecnologia stanchi della Silicon Valley, con la sua criminalità in rapida crescita e le sue politiche woke.

boca raton resort in florida

E non c’è solo la NBA con i Miami Heat. David Beckham ha scelto Miami per lanciare la sua squadra MLS e ha ingaggiato il dio del calcio Lionel Messi con un contratto da 20 milioni di dollari.

Di recente i Beckham hanno anche speso 80 milioni di dollari per una villa a Miami Beach .

ivanka trump jared kushner donald trump

Oltre al calcio e al basket, ci sono anche la F1 e l'evento culturale annuale Art Basel, che attira nella zona star come Leonardo DiCaprio.

A Delray Beach, vicino a Miami, Steve Cohen, il miliardario proprietario dei Mets, vive in una splendida tenuta da 24 milioni di dollari a Stone Creek Ranch, una zona recintata in cui si è trasferito nel 2021.

la casa di jeff bezos

E il miliardario Michael Dell, fondatore della Dell Technologies, è riuscito quest'anno a rifinanziare il resort di Boca Raton con un prestito da 1 miliardo di dollari.

«Il valore degli immobili a Boca, Delray Beach e nella contea di Palm Beach è salito alle stelle» ha affermato un insider del settore.

lionel messi antonela roccuzzo e i figli a miami

Tra i grandi protagonisti dello Stato ci sono anche il miliardario immobiliare Jorge Perez e sua moglie Darlene, che quest'anno avrebbero donato il loro lussuoso appartamento alla fondazione locale di Miami, che lo ha venduto per 10 milioni di dollari, e i fratelli miliardari britannici David e Simon Reuben, che hanno speso più di 565 milioni di dollari in acquisizioni negli Stati Uniti solo nel 2020, tra cui una quota di minoranza nel JW Marriott Miami Turnberry Resort & Spa.

