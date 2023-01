LA SALUTE NON AMMETTE "ALTERNATIVE" - È STATA CONDANNATA ALL'ERGASTOLO LA DOTTORESSA SARDA ALBA PUDDU, CHE SOTTOPONEVA AI SUOI PAZIENTI MALATI DI TUMORE TERAPIE ALTERNATIVE COME ULTRASUONI, RADIOFREQUENZE E FUNGHI - IL CASO ERA STATO SCOPERCHIATO DALLE "IENE", DOPO LA SEGNALAZIONE DEI PARENTI DI ALCUNI DEI SUOI PAZIENTI - TRA LE ACCUSE NEI CONFRONTI DI PUDDU QUELLA DI OMICIDIO VOLONTARIO, CIRCONVENZIONE D'INCAPACE E…

«Ergastolo». È calato il gelo in aula quando stamane la Corte d'assise di Cagliari ha pronunciato la sentenza di condanna per Alba Puddu, la dottoressa di Tertenia (Ogliastra) che in Sardegna offriva terapie alternative - come ultrasuoni, radiofrequenze e funghi - ai pazienti con tumore. […]

La pm Giovanna Morra lo scorso dicembre aveva chiesto una condanna 24 mesi. La Corte si è pronunciata, invece, per l'ergastolo con sei mesi di isolamento diurno.

Il medico era accusato di omicidio volontario (per uno dei tre pazienti deceduti), circonvenzione d'incapace (in tre casi), e truffa nei confronti di due delle parti civili. […] L'imputata, 52 anni, nell'udienza del 15 dicembre scorso si era difesa davanti alla Corte d'assise di Cagliari presieduta da Tiziana Marogna, negando di aver convinto i suoi pazienti ad abbandonare le cure a cui si stavano sottoponendo per seguire le sue indicazioni terapeutiche […]

La procura di Lanusei aveva aperto un'inchiesta dopo il servizio andato in onda su Italia Uno il 19 novembre 2017 e in cui un inviato della trasmissione si fingeva paziente oncologico bisognoso di cure alternative. Nel suo studio di Tertenia (Nuoro), l'anno successivo era stata sequestrata parte della strumentazione medica e a maggio il gip l'aveva interdetta dall'esercizio della professione medica. L'Ordine dei medici di Nuoro l'aveva sospesa e poi radiata. […]

