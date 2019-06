8 giu 2019 17:03

SALUTI E BEZOS DALL’ATTICO - IL BOSS DI AMAZON SI APPRESTA A FINALIZZARE L'ACQUISTO DI UN MEGA-ATTICO SU TRE PIANI IN UN EDIFICIO SULLA FIFTH AVENUE, A MANHATTAN: SI TRATTA DI TRE UNITÀ IMMOBILIARI SU UNA SUPERFICIE DI 1600 METRI QUADRATI CON 12 CAMERE DA LETTO IN UN EDIFICIO CON CENTRO FITNESS, UN SIMULATORE DI GOLF, UNA SALA GIOCHI E UNA PER LA PROIEZIONE DI FILM - QUESTA CASETTA COSTA LA BELLEZZA DI...

Francesco Tortora per "www.corriere.it" la casa acquistata da jeff bezos 1 Da mesi Jeff Bezos era alla ricerca di una casa a New York e sembra che finalmente l'abbia trovata. Secondo quanto racconta il Wall Street Journal, l'uomo più ricco del mondo si appresta a finalizzare l'acquisto di un mega-attico di tre piani e due appartamenti adiacenti in un edificio a Manhattan. I tre alloggi che si trovano nell'elegante Fifth Avenue, costerebbero circa 80 milioni di dollari (circa 71 milioni di euro) jeff bezos lauren sanchez 12 camere da letto Se Bezos decidesse di riunire le tre unità immobiliari potrebbe godere di una superficie totale di quasi 1.600 metri quadrati con 12 camere da letto. Il solo attico è dotato di ascensore privato e ampi terrazzi. L'edificio, al 212 di Fifth Avenue, affaccia su Madison Square Park e ospita un centro fitness, un simulatore di golf, una sala giochi e una sala per la proiezione di film. la casa acquistata da jeff bezos 5 L'accordo è uno degli acquisti immobiliari più costosi di quest'anno a New York ma ancora molto lontano dal prezzo dell'appartamento di lusso venduto a gennaio per 238 milioni di dollari al finanziere Ken Griffin, amministratore delegato della società di investimento Citadel. la casa acquistata da jeff bezos 3 Il divorzio miliardario Bezos possiede diverse proprietà sparse negli Usa. Tra queste due tenute sul lungomare di Medina, poco fuori Seattle, del valore rispettivamente di 67 e 47 milioni di dollari e altre case nella capitale Washington, a Beverly Hills e in Texas. Il magnate 55enne ha concluso ad aprile il divorzio dalla moglie MacKenzie Bezos con la quale viveva da 25 anni. la casa acquistata da jeff bezos 2 Quest'ultima ha ottenuto nell'accordo per la spartizione dei beni azioni di Amazon per un valore stimato di circa 35 miliardi di dollari. MacKenzie si è impegnata a dare in beneficenza metà dei suoi beni, così come hanno fatto già altri miliardari prima di lei.