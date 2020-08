SALUTI E BEZOS, POVERI! – IL BOSS DI AMAZON È ORA PIÙ RICCO DI QUANTO NON LO SIA MAI STATO, DIVENTANDO IL PRIMO UOMO AL MONDO A SFONDARE IL TETTO DEI 200 MILIARDI DI DOLLARI: CON LE AZIONI DI AMAZON CHE HANNO GUADAGNATO UN ULTERIORE 2%, IL PATRIMONIO NETTO DI BEZOS È AUMENTATO DI 4,9 MILIARDI DI DOLLARI, RENDENDO IL 56ENNE IL PRIMO AD ACCUMULARE 204,6 MILIARDI DI DOLLARI, QUASI 90 MILIARDI IN PIÙ DI BILL GATES…

Da "forbes.it"

jeff bezos

Jeff Bezos, la persona più ricca del mondo, è ora più ricco di quanto non sia mai stato. Mercoledì infatti ha superato una pietra miliare mai vista prima negli ultimi quattro decenni, da quando Forbes ha iniziato a monitorare i patrimoni netti: con le azioni di Amazon che hanno guadagnato un ulteriore 2% mercoledì pomeriggio, il patrimonio netto di Bezos è aumentato di 4,9 miliardi di dollari, rendendo il 56enne la prima persona al mondo ad accumulare una fortuna di 200 miliardi di dollari.

amazon jeff bezos

A partire dalle 13:50 di mercoledì (Eastern Daylight Time), il fondatore e ceo di Amazon vale, infatti, 204,6 miliardi di dollari, quasi 90 miliardi in più della seconda persona più ricca del mondo, Bill Gates, che attualmente è fermo a 116,1 miliardi di dollari.

BEZOS 1

Anche adattando l’importo all’inflazione, Forbes ritiene che la fortuna di Bezos sia la più grande mai accumulata prima. La persona che si è avvicinata di più è Gates, che è stato il primo centimiliardario al mondo. In prossimità dell’apice della bolla delle dot-com, quando Microsoft ha raggiunto il suo picco nel 1999, il patrimonio netto di Gates aveva superato i 100 miliardi di dollari, che oggi sarebbero equivalenti a circa 158 miliardi di dollari, aggiornati all’inflazione.

jeff bezos 3

Spinte dal cambiamento nelle abitudini di consumo a seguito della pandemia di coronavirus, le azioni di Amazon sono aumentate di quasi l’80% dall’inizio dell’anno e il patrimonio netto di Bezos, che era di circa 115 miliardi di dollari al 1° gennaio, è salito alle stelle in parallelo. La quota di circa l’11% di Bezos in Amazon costituisce più del 90% della sua fortuna. Ma possiede anche il Washington Post, la compagnia aerospaziale Blue Origin e altri investimenti privati.

jeff bezos

Bezos sarebbe ancora più ricco se solo l’anno scorso non avesse dovuto affrontare il più costoso divorzio della storia. Quando si è separato dall’ex moglie, MacKenzie Scott, lo scorso luglio, ha accettato di riconoscerle il 25% della sua quota di Amazon, una fetta di azioni che ora vale 63 miliardi di dollari. E anche dopo aver distribuito 1,7 miliardi di dollari in beneficenza all’inizio di quest’anno, Scott è attualmente la quattordicesima persona più ricca del mondo, la seconda donna più ricca, dietro l’ereditiera di L’Oréal Françoise Bettencourt Meyers.

bezos vuole recapitare pacchi con i droni

Bezos non è l’unico tra i colossi della tecnologia ad avere un patrimonio che ha raggiunto cime così elevate. Mark Zuckerberg di Facebook è appena diventato centimiliardario, con 103,1 miliardi di dollari dopo che, martedì, il suo patrimonio è cresciuto di 3,4 miliardi di dollari in un giorno, grazie ai guadagni di borsa di Facebook. Un’impennata che è continuata mercoledì pomeriggio, con Zuckerberg che ha guadagnato l’incredibile cifra di 6 miliardi di dollari in un giorno. Ora il suo patrimonio vale 109,1 miliardi di dollari.

jeff bezos

Ci sono più centimiliardari sul pianeta che mai. Insieme a Bezos, Gates e al neo incoronato Zuckerberg c’è, infatti, anche il presidente di LVMH Bernard Arnault, entrato per la prima volta nelle classifiche a 12 cifre l’anno scorso. Sebbene il suo patrimonio netto sia sceso a circa 80 miliardi di dollari al culmine della pandemia da coronavirus a marzo, Arnault ha riguadagnato il titolo di centimiliardario a maggio e oggi vale circa 115 miliardi di dollari. Questo lo rende la terza persona più ricca della terra: 90 miliardi di dollari in meno di Jeff Bezos.

la villa di bezos

Aggiornamento 26/8/2020: un documento reso pubblico mercoledì in tarda serata ha rivelato che Bezos ha donato 7.548 azioni Amazon, per un valore di circa 26 milioni di dollari, a un’organizzazione no profit la cui identità non è stata rivelata. Mercoledì alla chiusura del mercato, il patrimonio di Bezos valeva 205 miliardi di dollari.

