Si chiama Progetto Kuiper e costerà 10 miliardi di dollari. Un nome che non dice molto a chi non si occupa di astronomia, preso in prestito dalla "Fascia di Kuiper", regione del sistema solare oltre l'orbita di Nettuno.

Dietro il progetto (e il super-finanziamento) c'è però un nome molto più noto: quello di Amazon. La società di Jeff Bezos (l'uomo più ricco del mondo) ha avuto il via libera ufficiale dalla Federal Communications Commission per la costruzione della mega-costellazione satellitare, una rete di 3.236 satelliti che serviranno a garantire al mondo intero una connessione Internet.

Amazon lavorava al progetto da più di un anno, ora diventa ufficialmente il diretto concorrente di Starlink, la rete satellitare di SpaceX (la società di Elon Musk, il proprietario di Tesla) che di satelliti ne prevede 12mila e ne ha già messi in orbita più di un centinaio. Terzo contendente, in questa nuova battaglia commerciale nello spazio sarà OneWeb, la società di Greg Wyler che nonostante la bancarotta del marzo 2020, vuole andare avanti. (…)

Come per Starlink, anche questo primo servizio di Amazon sarà limitato geograficamente ad iniziare dall'America del Nord. Per Amazon è l'ultima sfida, che per Bezos significa la conquista dell'intero mondo commerciale.

(…) Per questa corsa alle mega-costellazioni satellitari non mancano i critici, soprattutto nel mondo degli astronomi e in quello accademico. Il timore è che queste migliaia di nuovi satelliti cambino il volto dello spazio e che possano danneggiare studi e ricerche.

Inoltre i satelliti di Musk (lanciati nel maggio 2019) provocano anche quello che gli astronomi definiscono "inquinamento luminoso" che disturba la visione di molti e affascinanti obiettivi astronomici: ad esempio i nuovi oggetti interstellari del sistema solare come Oumuamua (una roccia stranamente allungata individuata nel 2017 che proviene da un sistema stellare sconosciuto) o la cometa Borisov, individuata più di recente. C'è poi un altro pericolo ed è quello degli "incidenti spaziali". (…)

