Marco Carta per repubblica.it

Saluti romani e il simbolo della Decima Mas. Una manifestazione all’insegna della nostalgia fascista. È quella messa in scena dagli ultras giallorossi del “Gruppo Roma”, che domenica pomeriggio, mentre la curva Sud rimaneva vuota in segno di protesta contro la proprietà dei Friedkin, si sono dati appuntamento sul ponte Duca D’Aosta, a poca distanza dallo stadio Olimpico dove era in corso la partita contro l’Udinese.

Gli ultras hanno srotolato un grosso striscione con la scritta “Roma Marcia Ancora” con al centro una grossa X. Rappresenta l’anniversario dalla fondazione del gruppo, considerato vicino a CasaPound, ma il richiamo alla Xª Flottiglia MAS, il corpo militare indipendente della marina della Repubblica Sociale Italiana, è più che evidente.

Nello scatto che ha iniziato a circolare sui social, fra i fumogeni gialli e rossi, si intravedono anche i saluti romani degli ultras. La scena, insomma, non è passata inosservata. E sono tanti i tifosi della Roma che hanno preso le distanze dalla manifestazione nostalgica. “In una giornata come ieri - scrive su X una supporter giallorossa - in un posto come lo stadio, che dovrebbe essere la zona di espressione massima dell'amore, vedere ciò per me è inaccettabile. È intollerabile usare la Roma per propagare lo schifo che fate. Non nel mio nome, non coi miei colori”.

Non è la prima volta che la bandiera o le magliette griffate “Roma marcia ancora” compaiono tra i tifosi della Sud, soprattutto tra le frange ultras legate al “Gruppo Roma”. A luglio era comparsa nel corso dei festeggiamenti per il 97esimo anno di fondazione del club, dove c’era anche chi aveva omaggiato Benito Mussolini con i saluti romani sotto il balcone di piazza Venezia.

