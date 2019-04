18 apr 2019 21:01

SALVA PER MIRACOLO – VIDEO: IN SUDAFRICA UNA TURISTA VIENE ATTACCATA DA DUE RAPINATORI CHE LE VOGLIONO PORTARE VIA L’AUTO, SI BARRICA ALL’INTERNO E LORO SPARANO AL FINESTRINO – A QUEL PUNTO LA TIRANO FUORI PER I CAPELLI E SCAPPANO CON LA MACCHINA – LA RAGAZZA INCREDIBILMENTE È USCITA ILLESA DALL’AGGUATO