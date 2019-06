SALVATE IL MONDO: RIPORTATE GRETA TRA I BANCHI - LA DIVETTA DELL'AMBIENTALISMO LASCIA LA SCUOLA PER DEDICARSI AI SUOI “IMPEGNI”: ORA POTRA' SBOMBALLARCI GLI ZEBEDEI A TEMPO PIENO - GLI ESPERTI SONO DIVISI, MENTRE I POTENTI DI TURNO CONTINUANO A ESSERE FELICI DI FARSI RANDELLARE DA UNA RAGAZZINA CHE MANCO HA FINITO IL LICEO - IL TWEET DI FELTRI: “LO FA PER SALVARE IL PIANETA O PER SALVARE LA PROPRIA IGNORANZA?"

1 - FELTRI COMMENTA LA NOTIZIA CHE GRETA THUNBERG LASCERÀ LA SCUOLA PER DEDICARSI AI SUOI IMPEGNI: “LO FA PER SALVARE IL PIANETA, O PER SALVARE LA PROPRIA IGNORANZA?”

GRETA THUNBERG

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/feltrissimo-ndash-direttore-quot-libero-quot-scatenato-204912.htm

2 – SMETTERE DI STUDIARE PER UNA GIUSTA CAUSA

Francesco Giambertone per il “Corriere della Sera”

«È stata una decisione difficile ma andava presa adesso». Greta Thunberg ha annunciato l' ultima scelta drastica della sua giovane vita. Dopo quarantuno venerdì consecutivi lontani da scuola, in piazza con i suoi Skolstrejk för klimatet , gli scioperi per il clima che hanno contagiato le coscienze dei ragazzi di tutto il mondo, la piccola attivista svedese ha fatto sapere che a scuola non ci tornerà più. Almeno per un po': si prenderà un sabbatsår , un anno sabbatico, ora che sta per concludere il ciclo unico d' istruzione obbligatoria che in Svezia comincia all' età di 7 anni e finisce a 16, invece che iscriversi subito al triennio del liceo come (quasi) tutti i suoi coetanei.

CASELLATI E GRETA THUNBERG

Dietro il «ritiro» c' è un motivo ideologico che è insieme molto pratico. Per portare avanti la sua missione ambientalista dovrà aumentare l' impegno e spingersi più in là. Anche fisicamente: negli Stati Uniti, a New York, dove a settembre parteciperà a un summit straordinario sul clima al Palazzo di vetro dell' Onu, e poi in Cile tre mesi dopo, per la conferenza Cop25 a Santiago. Ma «dal momento che non prendo aerei», perché troppo inquinanti, «dovrò attraversare l' Atlantico in un altro modo: non so ancora come - ha spiegato in un' intervista al quotidiano svedese Dagens Nyheter - ma troverò una maniera».

schwarzenegger greta thunberg

Qualunque sia, richiederà settimane intere: un' assenza troppo lunga per una studentessa a cui non basterebbe più un piano di studi su misura (come quello di quest' anno, concordato con l' istituto). Intorno all' ultima mossa dell' attivista con le trecce si è presto scatenato l' ennesimo dibattito: non farebbe meglio - per sé e per il suo obiettivo - a proseguire gli studi?

MATTEO SALVINI COME GRETA THUNBERG

«Anche qui - racconta al Corriere Dario Tota, professore italo-svedese di un liceo di Stoccolma - ci sono due fazioni molto nette. Una è fatta di gente che parla l' inglese meno bene di lei e le dice di andare a scuola». Greta l' ha saltata una volta alla settimana, per gridare ai politici che «non c' è un pianeta B», e le sue assenze hanno offerto un' arma ai molti haters .

GRETA THUNBERG INCONTRA ANTONIO TAJANI

La sua partita invece «andrebbe giocata dentro la scuola, che purtroppo - è l' autocritica del preside del liceo classico Carducci di Milano, Andrea Di Mario - si è dimenticata dell' ambiente e non riesce a rispondere agli stimoli dei ragazzi». Ma se fosse una sua studentessa, direbbe a Greta che ha ragione? «Chiamerei i genitori e le direi di rimanere, di costruire insieme un percorso che coinvolga altri studenti». Non funzionerebbe: Greta ha altri piani. Magari anche più importanti della scuola. «Sì, ma in realtà la sua è un' esperienza formativa: sta facendo il miglior orientamento possibile per il suo futuro». E, chissà, per il nostro.

GRETA THUNBERG

Se invece quell' autoesilio fosse un errore? Per Raffaele Mantegazza, professore dell' università Bicocca, è «una piccola sconfitta: sarà una perdita per lei e per i compagni. Dovrebbe rimanere: le darebbe più strumenti culturali, più sostanza ai suoi ragionamenti. La presenza, anche fisica, del suo spirito critico dentro l' istituzione scolastica, e non solo sui social, è fondamentale per contagiare altri giovani». Forse non quanto portare quel messaggio davanti ai politici più potenti del pianeta, fissarli negli occhi, convincerli che è il momento di cambiare tutto, o nel 2030 sarà già troppo tardi.

greta thunberg a londra con i manifestanti di extinction rebellion

Ora per Greta, tra le 100 persone più influenti al mondo per il magazine Time , viene il difficile: una vita sotto i riflettori e nessuna tregua, nemmeno nell' unico posto dove poteva essere di nuovo una 16enne qualunque. «Nel "fenomeno Greta" - spiega amaro il pedagogista Daniele Novara - c' è tutta la crisi del mondo adulto, che non è riuscito a esprimere una figura altrettanto potente per una battaglia così vitale. Ma è un modello perdente: troppo precoce e mediatico. Fossi in chi le sta accanto mi fermerei qua, o per lei rischia di diventare un boomerang psicologico. Non va a scuola? Meglio: almeno un peso in meno».

GRETA THUNBERG GRETA THUNBERG greta thunberg entra in senato 8 greta thunberg greta thunberg juncker greta thunberg greta thunberg greta thunberg greta thunberg greta thunberg greta thunberg greta thunberg greta thunberg a davos greta thunberg greta thunberg bagnai tweet rita pavone tweet ferrara tweet greta thunberg 5 rita pavone tweet 3 Greta Thunberg by Osho GRETA THUNBERG CLIMA INFAME MEME BY HIPSTER DEMOCRATICI greta thunberg mannelli zingaretti come greta thunberg GRETA THUNBERG BY OSHO greta thunberg entra in senato 4 GRETA THUNBERG COME CALCUTTA greta thunberg in treno col suo pranzo per niente eco-friendly LUIGI DI MAIO VERSIONE GRETA THUNBERG BY SPINOZA GRETA THUNBERG BY OSHO GRETA THUNBERG E SIMONE DI TORRE MAURA BY OSHO GRETA THUNBERG GRETA THUNBERG E IL PAPA GRETA THUNBERG E IL PAPA GRETA THUNBERG greta thunberg entra in senato 5 greta thunberg entra in senato 7 greta thunberg entra in senato 6 greta thunberg