1. NASTASI SEPARA ALICE, LA REPLICA: «STUPITI DALLE SUE PAROLE»

Estratto dell’articolo di S. U. per il “Corriere della Sera – Roma”

Scoppia la polemica tra la Festa del cinema e la sezione autonoma e parallela Alice nella città. «Ormai è una realtà importante che va tutelata e valorizzata e per farlo dobbiamo separarci», ha detto ieri il presidente della Fondazione cinema per Roma Salvo Nastasi nell’incontro con la stampa all’Auditorium Parco della Musica, in cui ha annunciato l’intenzione di rinnovare l’incarico triennale di direttrice artistica a Paola Malanga. Un percorso ancora da studiare, ha spiegato, «per arrivare a essere completamente autonomi. Una separazione consensuale», l’ha definita. Già, ha ipotizzato, dal prossimo inverno.

Un intervento che coglie di sorpresa i direttori artistici e ideatori di Alice, Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, arrivati in Sala Petrassi per replicare. Dice Giannelli: «Sdoppiare gli appuntamenti può diventare complicato perché non abbiamo la disponibilità del Parco della Musica, né quella dei giornalisti di partecipare a due eventi separati. Ci sono tanti festival da Venezia a Torino a Roma, sulle date non si può ragionare così. Ridimensionando i programmi di entrambi forse riusciamo a starci dentro tutti». […]

Bettini e Giannelli in una nota scrivono: «Il presidente Salvo Nastasi oggi a titolo “personale” ha annunciato una separazione di Alice nella città dalla Festa del Cinema di Roma. Solitamente le separazioni consensuali si discutono assieme non si apprendono per caso». Si dicono stupiti delle modalità scelte per esprimere «una sua personale riflessione». Che, aggiungono, è pur necessaria, «ma che ci saremmo aspettati di affrontare nelle sedi opportune. È vero che siamo cresciuti molto, potendo contare su un budget di 500 mila euro a fronte dei 6 milioni e mezzo su cui può contare la Festa». E concludono: «Valuteremo nelle sedi preposte i passi da compiere».

Si chiude una Festa, si apre un caso.

2. LA KERMESSE, I PREMI, L'EMOZIONE DEL PRIMO APPLAUSO. MA SE C'È QUALCUNO CHE AI FESTIVAL VINCE SEMPRE, QUELLO È IL PUBBLICO.

Estratto dell'articolo di Andrea Scarpa per “Il Messaggero”

La kermesse, i premi, l'emozione del primo applauso. Ma se c'è qualcuno che ai festival vince sempre, quello è il pubblico. Non a caso Alice nella Città, la sezione parallela della Festa del Cinema di Roma, oggi chiude il percorso formativo dei suoi giovani giurati regalando loro una proiezione speciale di uno dei film più attesi dell'anno, Il Gladiatore 2, ufficialmente nelle sale dal 14 novembre. Quest'anno più di 11 mila studenti delle scuole hanno aderito alle proiezioni e alle attività che Alice ha organizzato per i più giovani, con incontri sold out [...] Il bilancio ufficiale arriverà oggi ma i risultati, secondo la direzione, sarebbero «in linea» con il «trend positivo» dello scorso anno.

Anche quest'anno sul tappeto rosso della sezione sono sfilate le più grandi star della Festa - e non solo quelle del grande schermo.

Andrea Bocelli con l'anteprima mondiale Andrea Bocelli 30: The Celebration, il film-concerto diretto da Sam Wrench (una solida certezza per tutti gli under 25, trattandosi del regista di Taylor Swift: The Eras Tour e Billie Eilish Live At The O2), Matt Dillon, la make-up artist Jana Carboni, il re della commedia Danny De Vito.

[...] Quest'anno è stata la volta di pellicole come Bird di Andrea Arnold, premiato ieri come miglior film del concorso (il riconoscimento è stato assegnato da una giuria di 35 ragazzi tra i 16 e i 19 anni), il film di apertura Nickel Boys e la visionaria animazione Flow - entrambi in odore di Oscar - o l'anteprima dell'atteso Blitz di Steve McQueen. Successo anche per i cortometraggi, altro fiore all'occhiello di Alice. Quaranta opere in tutto, mostrate all'Auditorium Conciliazione dal 18 al 20 ottobre: quest'anno l'affluenza in sala è cresciuta del 15%. [...]

