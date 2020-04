22 apr 2020 19:49

SAMBA DO VIRUS - DITE AL "NEGAZIONISTA" BOLSONARO CHE IL SUO BRASILE E' IN GINOCCHIO PER IL CORONAVIRUS: IN AMAZZONIA SI SCAVANO FOSSE COMUNI - LO HA ANNUNCIATO TRA LE LACRIME ARTHUR VIRGILIO NETO, SINDACO DELLA CAPITALE AMAZZONICA MANAUS: "NON STIAMO VIVENDO UN’EMERGENZA MA UNA CALAMITÀ NATURALE” – VIDEO