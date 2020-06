SAMBA PA VIRUS – IL BRASILE HA SUPERATO IL MILIONE DI CONTAGI E I 49MILA MORTI DA CORONAVIRUS – IN AMERICA LATINA LA PROGRESSIONE DELLA PANDEMIA SEMBRA INARRESTABILE: IN TOTALE CI SONO QUASI 2 MILIONI DI POSITIVI E 90MILA MORTI – NEL PAESE DEL ‘NEGAZIONISTA’ BOLSONARO SONO STATI REGISTRATI 54MILA INFETTI IN UN GIORNO…

Il Brasile ha superato nelle ultime 24 ore il milione di contagi da coronavirus, accompagnati da quasi 49.000 morti, mentre la pandemia da coronavirus per il momento continua in espansione in tutta l'America latina, dove i contagiati sono saliti a 1.945.206 (+73.234) e i morti a 90.701 (+1.878).

E' quanto emerge da una elaborazione statistica dell'ANSA sui dati di 34 Nazioni e territori latinaomericani. Dopo un periodo di stabilità dei contagi, il Brasile è tornato a crescere, aggiungendone 54.771 in una sola giornata, per un totale di 1.032.913.

In linea con i giorni precedenti, invece, il bilancio dei morti che sono 48.954 (+1.206). Al secondo e terzo posto navigano il Perù (247.925 e 7.60) ed il Cile (231.393 e 4.093), seguiti da un gruppo di Paesi latinoamericani grandi e medi: Messico (165.455 e 19.747), Ecuador (49,731 e 4.156), Colombia (63.276 e 2.045) e Argentina (39.570 e 979).

