SAMBA PA VIRUS – IN BRASILE IL NUMERO DEI CASI SOSPETTI DI CORONAVIRUS È SALITO A 488. ANCHE SE I CONFERMATI SONO SOLO DUE, NEL PAESE SI TEME L’ALLARGAMENTO DELL’EPIDEMIA – E INTANTO UNA CHIESA EVANGELICA HA PROMOSSO UN CULTO IN CUI PROMETTEVA L’IMMUNIZZAZIONE CON OLIO CONSACRATO (AUGURI). SI RISCHIA UN NUOVO CASO COREA DEL SUD?

1 – CORONAVIRUS: BRASILE, IL NUMERO DEI CASI SOSPETTI SALE A 488

coronavirus brasile 2

(ANSA) - Restano due i casi confermati del nuovo coronavirus, in Brasile, mentre il numero dei casi sospetti è salito a 488: lo rende noto l'ultimo bollettino del ministero della Sanità brasiliano, secondo cui, dall'inizio del monitoraggio, sono stati esclusi altri 240 casi.

Il segretario esecutivo del dicastero, Joao Gabbardo dos Reis, ha ricordato che gli Stati Uniti sono nella lista dei Paesi con trasmissione locale, ma che non erano ancora stati inclusi nella lista di allerta per i viaggiatori brasiliani. Adesso, secondo Reis, gli Usa saranno inclusi in un aggiornamento che porterà il Brasile a monitorare i viaggiatori in arrivo da 26 Paesi.

coronavirus brasile 4

Chiunque ritorni da una di queste nazioni, compresi gli Stati Uniti, e riferisca sintomi compatibili con la malattia, dovrà essere sottoposto ad analisi per valutare se si tratti di un possibile caso sospetto.

2 – CORONAVIRUS: CHIESA DEL BRASILE PROMETTE 'IMMUNIZZAZIONE'

(ANSA) - La polizia brasiliana ha aperto un'inchiesta contro una chiesa evangelica di Porto Alegre, capitale dello Stato di Rio Grande do Sul, per aver promosso un culto in cui si prometteva l'"immunizzazione" da coronavirus e da altre malattie. "Il potere di Dio contro il coronavirus.

coronavirus brasile 1

Venite, perché ci sarà l'unione con l'olio consacrato come forma per immunizzare qualsiasi epidemia, virus o malattia", si legge in un opuscolo pubblicato sui social dalla chiesa Cattedrale Globale di Espirito Santo. Avvisata da numerose denunce, la polizia ha deciso di approfondire il caso. "Essendoci la divulgazione di questo volantino, abbiamo aperto un'inchiesta della polizia per verificare ciò che viene realmente detto ai fedeli, se stanno divulgando qualsiasi tipo di cura o immunizzazione contro le malattie", ha spiegato il commissario Laura Lopes ai media locali. L'inchiesta cerca di determinare se i leader religiosi abbiano praticato il reato di "ciarlatanismo" che, secondo la legge in vigore nel Paese, può portare a un anno di reclusione.

coronavirus brasile 3 coronavirus brasile