SAN FRANCISCO, PEGGIO DELLA STAZIONE TERMINI: UN INCUBO - LA POPOLAZIONE DI SENZATETTO È CRESCIUTA A 10 MILA RESIDENTI - E ZONE DEL CENTRO SONO DISSEMINATE DI SIRINGHE USATE, IMMONDIZIA E FECI – I PROSSIMI 10 ANNI SARANNO DETERMINANTI PER CAPIRE LE SORTI DELLA CITTÀ: LE 7 MOSSE PER SALVARLA…

Aria Bendix per "it.businessinsider.com"

san francisco

San Francisco si è trasformata in qualcosa di simile a un incubo. La sua popolazione di senzatetto è cresciuta a circa 10.000 residenti, i suoi affitti sono saliti a circa 1.900 dollari al mese e parti del suo centro sono attualmente disseminate di siringhe usate, immondizia e feci umane.

Con il riversarsi di sempre più operatori dell’informatica in città per lavorare da Google, Facebook e Uber, i professionisti creativi di lunga data, come gli artisti e i musicisti, hanno sempre maggiori problemi a vivere a San Francisco.

senzatetto a san francisco 6

Il decennio prossimo sarà un periodo determinante nella storia cittadina, ha detto Business Insider Alicia John-Baptiste, presidentessa di SPUR — un’organizzazione di ricerca che sviluppa soluzioni per i principali problemi nella Bay Area. Quei dieci anni potrebbero stabilire se San Francisco è capace di accogliere i suoi cittadini con redditi bassi o se si trasformerà in una città che solo i ricchi potranno permettersi.

Ecco alcuni modi per migliorare la città prima che sia troppo tardi.

alloggi popolari san francisco

San Francisco ha leggi che limitano le zone dove possono essere costruiti alloggi popolari. Queste leggi devo sparire.

Una ricerca dell’organizzazione no-profit Next 10 indica che San Francisco deve costruire 200.000 unità abitative ogni anno per stare al passo con la crescita della popolazione. Ma c’è un motivo per cui la città ha autorizzato soltanto la costruzione di 113.000 unità dal 2017.

San Francisco è governata da leggi urbanistiche che definiscono come possono essere usate alcune aree. Queste leggi sono nate come un modo per separare le comunità bianche e ricche dai cittadini poveri di colore.

immondizia a san francisco 5

Molte delle regolazioni edilizie di San Francisco favoriscono le unità monofamiliari, facendo sì che le aree di sviluppo urbano possano accogliere meno persone. Inoltre, le aree monofamiliari sono tendenzialmente più care, creando larghe sacche di ricchezza in tutta la città.

Per rendere San Francisco più accessibile, la città dovrà modificare il proprio regolamento urbanistico per consentire la costruzione di condomini più economici in quartieri residenziali.

case di lusso san francisco

La città dovrebbe limitare la costruzione di appartamenti di lusso e gli affitti a breve termine.

Gli investitori acquistano di solito unità immobiliari a San Francisco per convertirle in affitti a breve termine o in servizi come HomeAway ed Airbnb. Contemporaneamente, i miliardari di tutto il mondo stanno rastrellando appartamenti di lusso in tutta la città, creando una domanda per immobili di lusso.

immondizia a san francisco 6

Aumentando i controlli sulla costruzione di appartamenti di lusso e limitando la quantità di affitti a breve termine consentiti in città, San Francisco potrebbe liberare più spazi per alloggi popolari.

“Nel complesso, la regione ha realmente lottato per crescere ordinatamente nel corso degli ultimi 20 anni circa”, ha detto John-Baptiste. “Adesso c’è l’esigenza di crescere all’interno del tessuto cittadino esistente”.

Lo stato può proteggere gli inquilini vulnerabili affinché non vengano sfrattati facilmente.

L’affitto medio a San Francisco è cresciuto del 18% negli ultimi cinque anni, rendendo più difficile il pagamento dell’affitto mensile per i cittadini con redditi bassi. I residenti che non riescono a pagare l’affitto rischiano lo sfratto, che può rendere loro complicato assicurarsi una casa in affitto in futuro. In alcuni casi, dei residenti sono stati spinti a diventare senzatetto.

sfratti san francisco

L’anno scorso, il 15% degli abitanti di San Francisco hanno riferito alla municipalità di essere stati minacciati di sfratto nei cinque anni precedenti. Quasi la metà di questi cittadini proviene da famiglie che guadagnano meno del 50% del reddito medio cittadino.

John-Baptiste dice che la protezione di questi residenti dovrebbe andare di “pari passo” con l’aumento dell’offerta immobiliare cittadina.

trasporti san francisco

Per salvare i cittadini dallo sfratto o dal trasferimento, Marsha Cohen, professoressa di diritto presso la University of California, Hastings, ha suggerito un programma a livello statale che sovvenzioni gli affitti per le famiglie californiane a basso reddito.

L’intera Bay Area potrebbe contribuire abbassando i costi dei trasporti.

Dal 2013, il principale sistema di trasporto di San Francisco, BART, è diventato sempre più costoso, da quando, cioè, il suo consiglio di amministrazione ha approvato una serie di aumenti dei prezzi dei biglietti con scadenza al 2020. Un’altra serie di aumenti è prevista nel 2022.

immondizia a san francisco 7

Abbassare questi costi sarà fondamentale per rendere la città più accessibile ai cittadini. Ma John-Baptiste dice che San Francisco non dovrebbe sopportare da sola questo onere.

“Quando chiediamo alle città di risolvere da sole i problemi, a volte proviamo a risolvere le cose con la prospettiva sbagliata”, dice John-Baptiste. Tutte e nove le contee della Bay Area, dice, dovrebbero prendere in considerazione di coordinare i propri investimenti in una rete regionale dei trasporti.

google san francisco

Tramite la tassazione alle grandi multinazionali e alle grandi imprese si possono finanziare i servizi necessari alla popolazione — come la pulizia delle strade.

Durante una sua recente visita a San Francisco, il presidente Donald Trump ha detto che la città era in “totale violazione” delle normative ambientali a causa della sua crisi dei senzatetto che ha lasciato alcuni isolati disseminati di feci e di siringhe usate.

“Le accuse mosse da Trump erano false”, dice John-Baptiste. “Ma capisco la preoccupazione che i residenti nutrono relativamente alla pulizia delle strade”.

senzatetto a san francisco 1

Un modo per iniziare a pagare per i servizi necessari alla popolazione, dice, è quello di ripensare Proposition 13 — un emendamento costituzionale che ha ridotto le tasse sulla proprietà in California.

I legislatori democratici hanno suggerito una revisione della proposta per aumentare le tasse per le grandi multinazionali e le grandi imprese. Il gettito fiscale potrebbe quindi essere impiegato per i servizi cittadini quali trasporto, pulizia delle strade e case popolari.

feci a san francisco 1

Gli elettori di San Francisco hanno già approvato una misura per tassare le più grandi compagnie cittadine al fine di finanziare servizi per i senzatetto, ma potrebbero volerci anni prima che la città riesca a recuperare i fondi.

incendi california

Costruire case a prezzi accessibili in posti al sicuro da incendi boschivi.

La crisi immobiliare di San Francisco ha costretto i residenti a trasferirsi in periferie più convenienti e in aree rurali all’esterno del centro città. In alcuni casi, queste aree si trovano dove si incontrano terre incolte e aree urbane — luoghi dove lo sviluppo edilizio è vicino a, o si trova all’interno di, zone a rischio incendi.

Tra il 1990 e il 2010, circa metà delle unità immobiliari costruite in California sono state realizzate in queste zone potenzialmente pericolose.

senzatetto a san francisco 4

“Anche se gli incendi boschivi ci sono sempre stati, [le persone] si sono spinte in aree a rischio incendio”, ha detto a Business Insider Marko Bourne, un ex funzionario della Federal Emergency Management Agency. “Adesso siamo colpiti direttamente da questi fuochi”.

John-Baptiste dice che c’è un forte bisogno di alloggi popolari in zone al sicuro da pericoli derivanti dal cambiamento climatico.

san francisco

Non incentivare la costruzione in aree vulnerabili all’innalzamento del livello del mare.

Con lo spostamento dei residenti a basso reddito verso i territori a rischio incendio all’esterno del nucleo urbano, i residenti ricchi di San Francisco gravitano verso immobili di lusso sul lungo mare.

senzatetto a san francisco 3

Negli ultimi anni, gli immobiliaristi hanno costruito un quartiere da 8 miliardi di dollari nella Hunters Point Shipyard, direttamente sulla San Francisco Bay. L’anno scorso, gli appartamenti costavano fino a un milione e mezzo di dollari. Gli imprenditori edili stavano anche approntando un piano da 1,5 miliardi di dollari per costruire 8.000 unità residenziali su Treasure Island, un’isola artificiale in mezzo alla baia.

senzatetto a san francisco 2

Entrambi questi progetti immobiliari sono vulnerabili all’innalzamento del livello del mare. Uno studio del marzo 2018 della American Association for the Advancement of Science prevede che nel 2100 potrebbero essere sott’acqua fino a 430 chilometri quadrati.

John-Baptiste dice che la municipalità potrebbe introdurre regolamenti urbani che proibiscano alle imprese edili di costruire in aree ad alto rischio di inondazione. Un’altra possibilità consisterebbe nell’incentivare la costruzione lontana dalla costa. Qualunque sarà la decisione, la municipalità dovrà agire velocemente.

senzatetto a san francisco 7

“È arrivato per noi il momento di essere ancora più ambiziosi in ciò che crediamo di potere ottenere”, dice John-Baptiste. “Dovremo pensare a modi per compiere le grandi correzioni molto più in fretta rispetto al passato”.

